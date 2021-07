Si comunica che, viste le condizioni meteo avverse previste per il pomeriggio di oggi 31 luglio 2021, lo spettacolo della Rassegna di spettacoli per famiglie "Un sipario tra cielo e terra" prevista per le ore 18.30 a Borgo San Dalmazzo, è rinviato a data da destinarsi.



"Vi invitiamo a seguire il sito internet ed i canali social del Comune dove verrà comunicato quando lo spettacolo verrà riproposto", comunicano dall'amministrazione.