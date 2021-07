Cuneo, a Villa Bersezio del Passatore un concerto dedicato ad Antonio Bartolomeo Bruni

Antonio Bartolomeo Bruni: un compositore cuneese nella Parigi rivoluzionaria. Questo il titolo della biografia scritta da Aldo Salvagno su un musicista per lo più ancora sconosciuto anche per i Cuneesi, nonostante ai suoi tempi la produzione lirica e strumentale che ci ha lasciato abbia goduto di grande diffusione ed apprezzamento in tutta Europa.

Il 6 agosto, nel giorno esatto in cui ricorrono i 200 anni dalla morte, l’Orchestra Bruni, in collaborazione con l’Associazione “Incontri d’autore” e “Promocuneo”, darà il via alle celebrazioni del bicentenario con un concerto cameristico a Villa Bersezio del Passatore alle ore 17,30. Saranno eseguiti da Nicola Dho al violino e Fulvio Bellino alla viola i duetti n° 1 e 2 op. 4 per violino e viola, preceduti da un’introduzione del musicologo Aldo Salvagno.

La scelta di villa Bersezio come sede del concerto non è casuale: la villa, di proprietà della moglie di Bruni, Maria Antonietta Zucconi, passò in eredità ai Bersezio in virtù del matrimonio del notaio Carlo Bersezio con la nipote di lei; l’atto di morte di Bruni è conservato a pochi metri dalla villa, nella Parrocchia del Passatore, sotto la quale il musicista trascorse gli ultimi anni della sua vita. Prima del concerto, e precisamente alle ore 17, sarà possibile visitare la villa.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria alla mail: incontridautore@yahoo.it