Fine settimana in Granda con tante proposte per lo svago e il tempo libero

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo i protocolli previsti per la prevenzione del Covid 19. Molte di queste manifestazioni si svolgono all’aperto e, in caso di condizioni meteo non favorevoli, potrebbero subire variazioni del programma: consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti e non dimenticare che la partecipazione ad un evento è anche un’occasione per visitare un paese o un borgo della nostra bella provincia e assaggiare la cucina locale.

Tutti gli eventi per questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it

Musica e spettacoli

A Niella Tanaro a partire da domenica 1° agosto inizia la XXVII edizione di "Musica sull'aia", rassegna concertistica che promuove e diffonde la musica dotta e popolare facendo rivivere i cortili del paese. Domenica 1° agosto alle 21.00 è in programma il concerto di apertura “Nella vecchia fattoria” con il Quartetto Ritmo, piacevole e coinvolgente gruppo che propone brani dedicati agli animali nella canzone italiana. L’ingresso è libero ed è gradita un’offerta libera per aiutare la Pro Niella Tanaro a sostenere tale lodevole e importante iniziativa culturale.

Sempre a Niella Tanaro stanno terminando i preparativi per l’allestimento della prima edizione dell'attesa mostra fotografica “Come eravamo – I niellesi nel ‘900”.

Orario di apertura: dal 1° al 31 agosto, venerdì, sabato e domenica dalle ore 15 alle ore 18, nella Confraternita di Sant'Antonio Abate. Info: www.facebook.com/Pro-Niella-Tanaro e

www.facebook.com/comuneniellatanaro

Il Voxonus Festival riparte dalla provincia di Cuneo. Il ciclo di concerti dal titolo “Il Barocco incontra il Folk” viene inaugurato sabato 31 luglio, alle 18, nel Centro incontri del Comune di Rittana e prosegue domenica 1° agosto alla Certosa di Chiusa Pesio con un doppio turno, alle 16 e alle 18. Protagonista di questo fine settimana è la formazione Voxonus Duo e percussioni composta da Maurizio Cadossi, violino e Claudio Gilio, viola, insieme al percussionista Flavio Spotti. Per i concerti la prenotazione è obbligatoria. L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure anti Covid-19. Sarà garantito il distanziamento e nei luoghi chiusi il pubblico dovrà indossare la mascherina. Il costo dei concerti è di €10. Ingresso gratuito con offerta libera anche nei luoghi di culto. Info: www.facebook.com/orchestrasinfonicasavona

A Guarene domenica 1° agosto alle 21.00 Roero Music Fest proporrà “Real... mente Napoli”, un concerto di brani selezionati dal grande repertorio della “canzone classica napoletana”. Dall’accorata interpretazione di “Era de Maggio” a “Maria Mari”, un susseguirsi crescente di brani vocali e strumentali, come la travolgente “Tarantella di Calace”, “Torna a Suriento”, “Reginella “, trascrizioni eleganti e delicate che arricchiscono di colori queste musiche, senza tuttavia alterarne la semplicità e la schiettezza. Ad eseguirle sarà Tommaso Chimenti (voce), accompagnato da Luciano Damiani (mandolino) e Michele Libraro (chitarra). Inizio del concerto alle ore 21 in piazza Roma (in caso di maltempo si terrà alla chiesa della SS Annunziata). Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Info: www.facebook.com/roeromusicfest

Ad Alba sabato 31 luglio dalle 16 alle 20 corso Piave diventerà il centro dell’arte di strada, ospitando una manifestazione dedicata alla cultura hip hop, con l’esibizione di artisti di “graffiti art” e di gruppi di ballerini di breakdance che improvviseranno sulla musica suonata dal vivo da un dj. Info: www.espressionehiphop.com

Sempre ad Alba ritorna sabato 31 luglio dalle 17, il #RAF, kermesse che si svolgerà nell’arena esterna del teatro sociale di Alba con una serata di divertimento, spettacoli e musica.

Oltre a seguire l’appuntamento dal vivo, il #RAF sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Radio Alba (103.4 e 104.6), in streaming su www.radioalba.it in Dab Digital Radio e sull’App ufficiale.

Scopri il programma su: www.radioalba.it, aggiornamenti www.facebook.com/RadioAlba

Per la rassegna Suoni dal Monviso Festival appuntamento domenica 1° agosto alle ore 12.30 a Pina Munè, Paesana, con “Sogno e son Desto”, brioso spettacolo ideato, scritto e interpretato da Massimo Ranieri, autentico istrione dello spettacolo e del palcoscenico: cantante, attore, conduttore televisivo, regista teatrale, doppiatore e ballerino. Il personaggio napoletano regalerà al pubblico canzoni, monologhi, racconti, improvvisazioni ed emozionare interpretando, oltre al repertorio della canzone napoletana, brani dei più celebri cantautori italiani e internazionali “conditi” tutti da parentesi cariche di sorprese. Il concerto si terrà in località "Fontanone" a 1900 metri s.l.m., accessibile unicamente a piedi, in un’ampissima radura con vista sul Monviso.

Aggiornamenti e tutte le informazioni per partecipare a questo evento unico li trovi su: www.facebook.com/suonidalmonviso e www.facebook.com/PianMune

A Cuneo si conclude sabato 31 luglio il “Festival del Sorriso” in Piazza Virginio.

Sabato alle 17.00 appuntamento con la Comedy Ring, format originale in cui i comici di Zelig, Colorado, Camera Cafè ed Eccezionale Veramente si sfidano sul palco per vincere la corona più ambita, ovvero le risate e gli applausi del pubblico, che alla fine è il solo vincitore.

Sabato sera alle 21.30 spettacolo comico con Raoul Cremona. Ingresso gratuito, per garantire l’osservanza della normativa Covid è obbligatoria la prenotazione al sito www.festivaldelsorriso.it

Sabato 31 luglio alle 18,30 il Parco Tesoriere di Borgo San Dalmazzo ospiterà lo spettacolo teatrale “Il cubo magico”, appuntamento per grandi e piccini con la Compagnia Melarancio.

Età consigliata dai 4 anni. Ingresso euro 3; gratuito sotto i tre anni. In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato. Tutte le attività proposte sono accessibili su ruote (da disabili e da passeggini). Si consiglia di portare il plaid per sedersi più comodamente.

Considerati i tempi necessari all’accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con largo anticipo, perché i posti sono limitati.

L’accesso all’area sarà consentito a partire da 45 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

Domenica 1° agosto alle ore 18, all’anfiteatro di Monserrato, a Borgo San Dalmazzo è in programma il concerto “Musica d’estate in anfiteatro” con l’orchestra Bartolomeo Bruni diretta da Francesco Pellegrino e il solista Ezio Ghibaudo (Fisarmonica). Musiche di Bizet, Piazzolla, Britten. Ingresso libero. Visto il numero limitato di posti disponibili presso l’anfiteatro di Monserrato, è consigliato prenotare anticipatamente contattando la mail: maura@centrospettacolo.com

Recarsi in anfiteatro con adeguato anticipo. Info: www.comune.borgosandalmazzo.cn.it

Per la rassegna “I suoni della pietra” sabato 31 luglio a Niella Belbo, ore 21.15 in piazza del Mercato l’orchestra Sand Creek propone un tributo alla musica e alla poesia di Fabrizio De André.

Info: pieghevole della manifestazione “I suoni della pietra” su www.comune.bergolo.cn.it

A Garessio sabato 31 luglio, alle 20.45 nel cortile delle Scuole medie di palazzo Polti, il Corpo bandistico Alta val Tanaro si esibirà in concerto. Prenotazione obbligatoria. Obbligo utilizzo mascherina. Info: www.facebook.com/bandavaltanaro

Domenica 1° agosto si terrà in piazza del Municipio a Ceva un concerto della Banda musicale.

I musici cebani proporranno nuovamente il loro bellissimo repertorio con qualche novità.

Appuntamento per le 21 con ingresso libero, posti limitati da prenotare.

Info: www.comune.ceva.cn.it

La corale Le Tre Valli riparte e mette in calendario il primo concerto del 2021. Lo storico ensemble saluzzese si esibirà al concerto che si terrà domenica 1° agosto alle 16, presso l'osteria “Furnel e Piro l” a Prazzo in alta Valle Maira. Info: www.coraleletrevalli.it

A Bra domenica 1° agosto è in programma il Don Giovanni di Mozart, celebre composizione lirica che sarà presentata alle 21 dall’Orchestra filarmonica del Piemonte e dal coro lirico Enzo Sordello di Cuneo nel cortile di palazzo Traversa. Per assistere allo spettacolo occorre prenotare.

I biglietti costano dieci euro. Info: www.turismoinbra.it/bra-il-don-giovanni-di-mozart-per-lopera-del-1-agosto

Nel seicentesco santuario della Beata Vergine di Hal si terranno i concerti della rassegna Pomeriggi in musica, allestita e organizzata dal Comune di Murazzano. Il primo è per domenica 1° agosto alle 17 con il “Quartetto 4,3,2,1”. Si esibiranno Hertha Rosa-Herseni e Lieke Bienfait al violoncello, Sabine Fischer al pianoforte e Monica Hofman (piano e voce). L’ingresso è libero, senza prenotazione. Info e calendario: www.comune.murazzano.cn.it

Domenica 1° agosto arriva a Pietraporzio la rassegna R-Esistenze, pensata e organizzata dai giovani dell’associazione Yepp Valle Stura, e saranno i Lou Tapage ad esibirsi accanto all’incantevole lago artificiale alle 21. La band cuneese, attiva dal 2000, mescola culture e lingue, dall’italiano al francese, dall’occitano al catalano, restituendo al pubblico un genere rock folk nato dalla musica popolare delle Alpi piemontesi. La partecipazione al concerto è gratuita con prenotazione obbligatoria e si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid 19.

Info: www.facebook.com/yeppvallestura

La rassegna Occit’amo sabato 31 luglio si sposterà a Rossana dove, alle 21.30 nella piazza del Comune, si terrà il concerto “Saraceni delle Alpi” con la Teres Aoutes String Band insieme a Tatè Nsongan, percussionista e storico membro fondatore dei Mau Mau. Domenica 1° agosto ritrovo a Valmala. Dalle 16.30, passacharriera sui sentieri nei dintorni del Santuario di Valmala con la musica del duo La Bandia. Alle 18 concerto in Santuario con Bordons de l’esprit che propone musica sacra in lingua occitana. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.30, possibilità di andare “Alla scoperta dei tesori della Diocesi di Saluzzo”: il Santuario della Madonna degli Arvatti, la parrocchiale di San Giovanni Battista e la cappella di Chiot Martin.

Info e prenotazioni: www.occitamo.it.

Circo protagonista a Savigliano nel fine settimana con un doppio appuntamento nel tendone allestito al parco Longis. Sabato 31 luglio alle 21.30 e domenica 1° agosto alle 17 va in scena “Jazz e circo sotto 20”, spettacolo circense dei giovanissimi artisti delle scuole di circo Fuma che ‘nduma musicato dal vivo da La Erios Jazz Orchestra. Sarà un evento all’insegna di numeri di giocoleria, acrobatica ed equilibrismo su un repertorio di brani che vanno da “Sing Sing Sing” a “Somewhere over the raimbow”, da Benny Goodman a Duke Ellington.

Info: www.facebook.com/fumachendumacirco

Per la rassegna Recondite Armonie 2021 appuntamento in montagna al Colletto di Castelmagno sabato 31 luglio alle ore 17 dove l’Ensemble di Counboscuro accompagnerà i racconti delle tradizioni delle montagne del cuneese con grande varietà di strumenti popolari: galoubet, organetto, ghironda, violino, chitarra, tamburi… La voce di “quelli che non sapevano” diventa un’interessante lezione per il presente, una lezione di consapevolezza e di autocoscienza. Anche qui due attori, una voce maschile ed una femminile, faranno da ponte tra quel passato e il nostro presente, tra emozioni, autenticità e commozione. I testi sono tratti da Il mondo dei vinti e L’anello forte di Nuto Revelli. Info: www.amicimusicasavigliano.org/recondite-armonie-2021

A Frabosa Soprana appuntamento con il Festival Contaminazioni con uno spettacolo dedicato a Evita Peron, la first lady argentina, seconda moglie del presidente Juan Domingo Peròn. Sabato 31 luglio alle 21 all’interno della sala polivalente, il quartetto Cafè Express e la cantante Celeste Gugliandolo, porteranno sul palco la storia della donna più amata, potente e rimpianta dell’Argentina del Novecento. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio del turismo di Frabosa Soprana. Info: www.facebook.com/estemporanea.eu e www.frabosa.com

A Chiusa Pesio piazza Cavour si prepara per accogliere grandi musicisti che daranno vita a concerti dal vivo di grande qualità. Il primo appuntamento è per sabato 31 luglio, alle 21.15, con Quintetto Cabiria: il gruppo rende omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota nello spettacolo “Musiche da Film”. I protagonisti dell’appuntamento sono il pianista, compositore e arrangiatore Stefano Nanni, Luciano Zadro alla chitarra, Stefano Travaglini al contrabbasso, Gianluca Nanni alla batteria e Matteo Salerno al flauto. Info: www.facebook.com/comunedichiusadipesio

A Entracque sabato 31 luglio le più celebri canzoni della musica italiana saranno interpretate da Gianni Secondo nel concerto “Chitarra & Voce”, dalle 21 in piazza Giustizia e Libertà.

Info: www.turismoentracque.it

Sabato 31 luglio alle 21 nella cattedrale di San Lorenzo ad Alba appuntamento con la rassegna “Musei in musica e teatro”. Al concerto in cattedrale parteciperanno Marco Bellone alla tromba, Giuseppe Riccardi all’organo e il tenore Michelangelo Pepino. Il repertorio spazia dalla musica barocca alla contemporanea con brani di Stanley, Ortolani, German, Franck, Bach e Vivaldi, Germani, Caccini, Balbastre, Placido, Shearing, Cohen, Morricone. Prima e dopo il concerto sarà possibile visitare il Museo diocesano, aperto dalle ore 14.30 alle 23. L’ingresso è gratuito, posti limitati, obbligatoria la prenotazione. Info: www.facebook.com/museo.alba

A Cortemilia sabato sera, alle 21, nel chiostro del convento, il soprano Sang Eun Kim, accompagnata al pianoforte da Luigi Giachino, proporrà le più belle canzoni del cinema di Walt Disney. Info: www.comune.cortemilia.cn.it

Paesi in festa e appuntamenti d’estate

A Mondovì prosegue sabato 31 luglio e domenica 1° agosto il “Week-end con le Vecchie Signore”: un evento con auto, moto e camion storici. Sabato 31 luglio le vetture partiranno in corteo da Vicoforte, passeranno per le colline monregalesi e da Briaglia con arrivo a Mondovì Breo, per poi tornare a Vicoforte e, dopo un “cambio d’abito” dei piloti (che indosseranno costumi d’epoca), saliranno a Mondovì Piazza dove in serata avrà luogo la classica parata con presentazione dei singoli equipaggi. Tra le novità dell’edizione 2021 di “Mondovì e Motori” il raduno monomarca Porsche, realizzato grazie al contributo della famiglia Bosio, che realizzerà una vera e propria coreografia a cielo aperto: 41 autovetture ricreeranno la scritta della nota casa tedesca sul selciato di piazza Maggiore. Nel pomeriggio trasferimento verso Prato Nevoso. Domenica 1° agosto ci sarà l’esposizione di auto e moto a Mondovì in Piazza Ellero.

Info e programma completo: www.ruotedepocarivieradeifiori.it

Go Wine, associazione nazionale che promuove la cultura del vino e l’enoturismo organizza per sabato 31 luglio “Serata in… rosso”, un appuntamento di degustazione nella cornice esterna del Castello di Magliano Alfieri. In degustazione una selezione importante di etichette, con il confronto con altre espressioni in rosso del Piemonte (dalla vicina Langa ad altri territori) e di molte altre regioni italiane. Info: www.facebook.com/GoWineIT

La Pro Loco del Cornale di Magliano Alfieri proporrà questo fine settimana una riedizione della festa estiva: a partire dalla serata del 31 luglio, con la serata a base di paella con carne e pesce, accompagnata da antipasti, dolce e vino a volontà, a partire dalle 20.30 presso la struttura coperta della vivace borgata. Ci sarà anche l'intrattenimento musicale grazie alla partecipazione della collaudatissima coppia Franca&Vito. Domenica 1° agosto, stesso luogo e stessa ora, scatterà la tombola con nuova formula e premi mangerecci e non solo. Per tutta la durata dei festeggiamenti, sarà attivo il servizio bar. Info: www.facebook.com/circoloacli.cornale

La Fiera del Pesco di Canale è in programma per questo fine settimana. Sabato 31 luglio ci sarà la “Notte Rosa” con la compagnia del dj set dei Tuttafuffa, la magia del “pianoforte sospeso in aria” del Piano Sky da non perdere, Dj Madj, la Tequila Band itinerante, e i ragazzi della web-radio canalese “Radio Fujot”i. Spazio anche alla solidarietà domenica 1 agosto, la giornata si aprirà alle 10 con la sfilata in centro della Desperados Show Band: mentre, alle 20.30, l'associazione di volontariato Roero Rosa organizzerà una passeggiata dal titolo “Fuochi e Stelle”. Spettacolo pirotecnico in programma dalle 23 dalla collina di Mombirone. Sempre domenica sera, dalle 21 in piazza Italia il concerto della grande soprano Katia Ricciarelli accompagnata dal tenore Francesco Zingariello e dal baritono Alberto Zanetti. Posti limitati per le misure di sicurezza Covid con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Sino al 1° agosto saranno allestito il punto enogastronomico nei giardini del castello, il luna park e il banco benefico presso l'oratorio parrocchiale. Info: www.canaleonline.it

A Corneliano d’Alba appuntamento nel fine settimana con la Festa Patronale di Sant’Anna.

Sabato 31 luglio, il programma si aprirà alle ore 16.30 con un grande parco giochi gonfiabili nel prato presso la chiesa di San Bernardino con merenda per i bambini. Alle 18 al centro culturale “Cascina del Parroco” la Fondazione Torre di Corneliano onlus presenterà i suoi progetti. Alle ore 20 in piazza Cottolengo cena a base di Paella Valenciana con la musica di Alex e La Band. Domenica 1° agosto entrerà in scena la pallapugno, con la prima edizione del Memorial “La partita di Sergio”. Alle 20 sarà servita la ormai tradizionale Cena sotto le stelle, con un menù a base di pesce. Alle 21 è in programma il concerto della Bruno Montanaro Show Band con il liscio e i ballabili. Per tutta la durata della festa, sarà allestito un lunapark in piazza Europa.

Info: www.facebook.com/ProLocoCorneliano

A Casteldelfino sabato 31 luglio appuntamento con le bolle di sapone in piazza, con polenta e anguriata in serata. Domenica 1° agosto musica all’aperto a partire dalle 16, con polenta e salsiccia. Punto ristoro in piazza, negozi aperti in centro. Info: Facebook: gruppo pubblico VIVO CASTELDELFINO

Si fa festa anche a Villa di Verzuolo. Domenica 1° agosto; dalle 16 ci saranno gli stand espositivi delle associazioni, mostra fotografica "Con i miei occhi" a cura dell'associazione Airone e laboratori per bambini con la ludoteca Mago Merlino. Sempre nel pomeriggio "Mi batte il cuore in piazza": percorso di teatro itinerante da piazza Buttini all'ala della Villa. Dalle 18,30 aperitivo del Marchese e Touresan (le maschere di Verzuolo) in collaborazione con Caffetteria 4 Gatti. Dalle 20 paella in piazza da prenotare e a seguire spettacolo "Casa Peyretti" con musicisti e intrattenitori del programma di Retesette. Info e programma completo: http://villadiverzuolo.it

A Vottignasco questo fine settimana il Fagiolo e la Salsiccia nobile saranno grandi protagonisti tra le tavolate allestite sotto il tendone della Pro Votti. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme di prevenzione sanitaria. Le cene sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. Sabato 31 grande grigliata sotto le stelle a 12 euro con musica di Mt Live. Domenica 1° agosto esposizione di macchine da rally, pranzo del pilota e distribuzione di fagioli, salsiccia e apericena, prima dei Votti Summer Games, giochi e attività per famiglie.

Info: www.facebook.com/prolocoVottignasco

A Neviglie si rinnova un appuntamento atteso fra gli appassionati di buona tavola. Sabato 31 luglio torna “Marcè Tastè Neviglie”, una camminata di 5 Km con ricco aperitivo in un punto panoramico e poi la consueta cena in contrada. Il programma prevede una tappa al Bricco della Macchia per l’aperitivo servito tra i filari di Moscato, poi, il rientro a Neviglie, dove si potrà cenare con le eccellenze enogastronomiche e i vini dei produttori locali. Sono previste partenze scaglionate, dal centro del paese, alle ore 17.30, 18.10, 18.50, 19.30 e 20.10. La prenotazione è obbligatoria scrivendo alla mail marcetasteneviglie@gmail.com

A Lequio Berria domenica 1° agosto inizia la Festa patronale di San Lorenzo. Alle 9 ci sarà l'allestimento delle bancarelle dei prodotti tipici locali. Alle 10 la seconda edizione di “Ricominciamo ad arte”, percorso espositivo di pittura nelle vie e piazze del paese. Alle 10.30 una rassegna di attacchi (Carrozze attacco a tiro singolo, pariglia e tiro a quattro); alle 16 la presentazione e sfilata delle carrozze e alle 17 il laboratorio artistico per bambini “piccoli pittori crescono”. A partire dalle 18 arriva la prima Costinata da asporto “Tradizione e futuro”. In prima serata il concerto presso l'ala della vineria “Da Ambros”, con il gruppo rock “Sarah's back”; infine chiusura dell'intensa giornata alle 22 con il “botto”. Si raccomanda di osservare le regole per evitare il contagio Covid19. Info: www.facebook.com/lafestadiLequioBerria

A Gorzegno questo fine settimana sono in programma alcuni appuntamenti da non perdere. Nella cinquecentesca Cappella di S. Martino sabato 31 luglio alle 21.30 Gianfelice Facchetti, figlio del campione dell’Inter e della Nazionale Giacinto Facchetti, terrà un monologo intitolato “C’era una volta a San Siro”. Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto proseguono le visite guidate su prenotazione organizzate da Itinera “Fra i castelli della Bormida”, mentre la Community Andé organizza “Alla scoperta dell’Alta Langa”, un trekking storico e naturalistico tra i boschi e le borgate di Gorzegno. Nella Cappella di S. Martino prosegue la mostra di scultura contemporanea “Sulle orme di Michelangelo”. Info: www.facebook.com/comunegorzegno

A Rodello questo fine settimana si svolgerà la tradizionale festa del grano organizzata dall’Asd culturale rodellese. Quella di quest’anno sarà la trentesima edizione. Avrà luogo al campo Verde, all’aria aperta, come da tradizione sin dai tempi senza coronavirus. Il primo appuntamento sarà sabato 31 luglio, alle 19, con il pasta party. Domenica 1° agosto, la festa avrà inizio alle 8 quando approderanno al campo Verde le macchine agricole d’epoca per il classico raduno, organizzato in collaborazione con il Club amatori trattori d’epoca Langhe e Roero. A mezzogiorno s’inaugurerà la fiera del grano. Alle 12.30 ci sarà il pranzo per i trattoristi, gli espositori e tutti i partecipanti. Nel pomeriggio, alle 16, si terranno le dimostrazioni della trebbiatura del grano. Alle 20 si chiuderà con la tradizionale grigliata.

“Carte da decifrare” torna a Busca, sulla terrazza panoramica nel parco del Roccolo. Sabato 31 luglio, chiuderà l’edizione 2021 la performance di Massimo Zamboni, ex chitarrista dei Cccp e dei Csi, da tempo solista e scrittore, che porterà in scena canzoni, racconti e ricordi personali sul Novecento emiliano in “La trionferà”. Ad accompagnare le letture dei brani, tratti da “L’eco di uno sparo”, il musicista e produttore discografico Cristiano Roversi. In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno al cinema Lux in via Luigi Cadorna 46. Per informazioni e aggiornamenti consultare il sito www.fondazioneartea.org