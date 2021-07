Torna il mercatino del Commercio equo e solidale a Vernante

Dopo un anno di interruzione ritorna il consueto mercatino a Vernante organizzato dal Gruppo Oltre in collaborazione con l'associazione Compartir Giovane che gestisce la bottega Checevò di Cuneo, Basta Poco di Caraglio e la Bottega del Mondo di Dronero.

Nel locale allestito al centro del paese (Via Umberto 1° 125) è possibile acquistare prodotti alimentari, detergenti per la casa e la persona, cosmetici e artigianato provenienti dal sud del mondo ottenuti nel rispetto dei lavoratori (prezzo equo, no speculazioni, pre-finanziamento se necessario, no allo sfruttamento infantile, no alle discriminazioni, democrazia delle organizzazioni…) e dell’ambiente. Accanto ad essi si trovano prodotti realizzati da cooperative sociali che danno lavoro a persone svantaggiate, nonché una vasta scelta di libri sui temi della giustizia e della solidarietà.

Il mercatino è aperto dal 31 luglio al 22 agosto con orario 16-19 (sabato e festivi) e 21-230.