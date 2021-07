Centri estivi di Alba: un sondaggio per le famiglie da compilare entro il 22 agosto

Comune di Alba, Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero e rete del terzo settore, hanno predisposto un sondaggio per aprire uno spazio di riflessione sull’attività appena conclusa dei Centri estivi 2021

Spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Elisa Boschiazzo: «Anche quest’anno, nel pieno rispetto delle normative anti Covid, è stato possibile aprire e proporre le attività in presenza nei Centri estivi. Abbiamo quindi voluto focalizzare l’attenzione sulle relazioni, sulle emozioni e sull’esperienza di vivere la città ed i suoi spazi di aggregazione in sicurezza.

Ringrazio gli operatori che hanno reso possibile questo bellissimo progetto, che spero sia stato gradito alle famiglie, ma soprattutto ai nostri bambini ed ai ragazzi. Chiediamo quindi nuovamente alle famiglie di spendere qualche minuto per comunicarci, in forma anonima, le loro valutazioni e darci qualche suggerimento che potrà essere utile per il prossimo anno».

Il sondaggio è compilabile fino a domenica 22 agosto 2021, al seguente link:

