Alba Cheer: programma di assistant coach season 2021-22

Gli atleti di almeno 16 anni che lo desiderano possono rendersi disponibili per collaborare all'interno della realtà sportiva di Alba Cheer. Chi aspira a diventare coach o vuole sperimentarsi in questo ruolo, può affiancare gli allenatori come assistant coach, inizialmente nelle classi di tumbling e successivamente anche nei team.

E' anche possibile assumere altri incarichi rendendosi disponibili per lavori di logistica, assistenza in sala attrezzi, supporto ai social media o collaborazione durante l’organizzazione degli eventi.

E' richiesto un impegno serio, responsabile e costante; grazie a queste attività si può ottenere il riconoscimento di crediti scolastici, oltre alla possibilità di prendere parte in rappresentanza del club ai corsi formativi previsti dalla Federazione e poter lavorare in futuro nella Palestra.

Per chi sceglie di mettersi in gioco, svolgere l'attività di assistant coach consente di diventare testimonial di Alba Cheer, un rappresentante dei Titans anche al di fuori della palestra.

Per essere inseriti nello staff si deve fare richiesta alla segreteria della Palestra Titans entro il 31/08. Seguono un colloquio e un percorso formativo prima dell’effettivo inserimento.