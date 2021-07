Luca Cortese nuovo playmaker del Langhe Roero Basketball

Langhe Roero Basketball è lieta di presentare Luca Cortese, nuovo playmaker della prima squadra che giocherà nel campionato di Serie B 2021-22!

Profilo

Playmaker del 1997 di 183 cm e 70 kg, inizia a giocare nella Polisportiva Bra Basket per poi arrivare all’Abet Basket Bra. In biancoblu percorre la trafila delle giovanili fino a raggiungere la prima squadra (nel 2021-13), in cui diventa presto un protagonista indiscusso. In C Gold nel 2019-20 ha viaggiato a 17 punti di media con il record di 33 punti realizzati contro Campus Piemonte. Nel 2020-21 ha infine giocato in Promozione con il New Basket Abet.

Dopo la lunga storia all’Abet Basket Bra è tempo di intraprendere una nuova avventura, con Langhe Roero Basketball per il grande debutto in Serie B.

L’intervista

Questa è stata un’estate di grandi cambiamenti, che accompagnerà Luca Cortese all’esordio in Serie B con la nuova società Langhe Roero Basketball: “Questa nuova realtà è una grande cosa, un’operazione assolutamente vincente. Personalmente dopo dieci anni sempre nella stessa squadra, per me il cambiamento sarà significativo. Sarà una grande sfida nel confrontarmi con compagni che conoscono il basket decisamente meglio e soprattutto dovrò ricostruire i rapporti che nelle ultime stagioni erano consolidati. Giocare in Serie B è sempre stato un mio sogno e quando Edoardo Bergui mi ha chiamato sono stato davvero felice. Sono sincero, aspettavo questa chiamata da qualche anno e quindi la gioia è stata doppia. Non vedo l’ora di mettermi in gioco per provare a ritagliarmi un mio spazio, ma a prescindere da quale sarà sono contento e carico. Sarà un impegno grande e avrò bisogno di qualche tempo per ambientarmi, ma è uno sforzo che farò con gioia nell’assecondare la mia grande passione per il basket. Dovrò lavorare molto dal punto di vista fisico e dovrò crescere in difesa. In attacco da playmaker mi piace coinvolgere i compagni e quest’anno scenderò in campo con giocatori molto portati a fare canestro e ci sarà da divertirsi nel giocare con loro”.