1 Agosto 1780: iniziano i lavori per il traforo del Col di Tenda

Oggi dimostra tutti i suoi 200 e passa anni.

Una lunga e travagliata storia per 3.200 metri di scavo a 1.300 metri d’altitudine: il tunnel sarà infatti aperto al traffico soltanto nel 1873.

Il Col di Tenda è da sempre uno dei passaggi naturali più usati per collegare il Piemonte con la Liguria, era quindi ovvio cercare di agevolare il passaggio per evitare il superamento dei 1908 metri di altitudine. I primi tentativi risalgono addirittura al 1614 e ci provarono anche in epoca napoleonica, ma solo gli ingegneri Florio e Delfino, originari di Cuneo, riusciranno nell’impresa, trasformando il valico in un traforo internazionale.