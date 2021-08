Savigliano, Ambroggio: “Preoccupato per i nuovi contagi. Dobbiamo essere pronti”

“Sono molto preoccupato per la piega che sta prendendo la pandemia. c’è già chi parla di quarta ondata, dobbiamo essere pronti” comincia così il video del sindaco di Savigliano, Giulio Ambroggio, che torna a rivolgersi alla popolazione per invitarla a prestare attenzione alle norme anti covid e soprattutto a vaccinarsi.

“Il nostro centro vaccinale sta funzionando, venerdì in occasione del giorno aperto per i ragazzi dai 12 ai 15 anni si sono formate lunghe code, vuol dire che i giovani sono sensibili al problema e vogliono farsi vaccinare per scongiurare il contagio”.

Alla Crusà Neira, da domani, lunedì 2 agosto, sono aperte le vaccinazioni, senza prenotazione, per i ragazzi dai 12 ai 19 anni.

“L’invito è a vaccinarsi, è l’unico modo per sconfiggere il vaccino” ha concluso Ambroggio.

Intanto in città dopo aver sfiorato quasi quota 0 nuovi contagi, tornano a risalire i casi positivi “Speriamo siano solo un effetto delle persone che stanno rientrando dall’estero, ma non è da prendere sotto gamba”.