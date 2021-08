Due persone bloccate sulla seggiovia di San Giacomo di Roburent.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Mondovì, la squadra Saf da Cuneo e l'elicottero Drago 121 di Torino.

Al momento le due persone sono in contatto telefonico con la sala operativa 115 vigili del fuoco di Cuneo.

È stato attivato il gestore per la messa in funzione del sistema di recupero in Emergenza.