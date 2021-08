Quando si va ad acquistare una casa nuova o la si va a prendere in affitto certamente sono tante le cose che vanno guardate e prese in considerazione per poter stare comodi in casa per non avere problemi dopo e per essere sicuri di aver fatto un'ottima scelta.

Prima di tutto si dovrà guardare In quale quartiere si va a prendere questa casa perché potremmo ritrovarci in uno malfamato senza saperlo e maledire per la decisione che abbiamo preso.

Non avrebbe senso comprare una bella casa magari a con giardino dove si sta comodi ma avere anche paura di portare il cane fuori perché stiamo in un quartiere veramente molto degradato.

Tanti altri giustamente guardano anche la grandezza della casa soprattutto quando hanno vari figli e vogliono giustamente che ci sia uno spazio adeguato per tutti.

Questo per dire che sono varie le cose che vanno prese in considerazione quando si va in una casa nuova ma sicuramente una cosa per la quale non si può non tenere conto è la presenza o meno della caldaia

Infatti avere una caldaia in casa significa non solo potersi riscaldare adeguatamente con i termosifoni durante i mesi invernali invece che comprare una stufa e anzi doverne comprare più di una per riscaldare più stanze ma significa anche poter avere sempre l'acqua calda tutto l'anno invece che comprare lo scaldino

Praticamente quando abbiamo una caldaia non possiamo dimenticarci della sua manutenzione ordinaria e quello per alcuni può essere scontato ma non per tutti.

Una manutenzione ordinaria caldaia è fondamentale per stare tranquilli

Infatti senza una manutenzione ordinaria caldaia dopo un po' di anni si abbassa il suo livello di qualità e di performance e soprattutto inquina di più e spreca più combustibile

Ma soprattutto spesso la manutenzione ordinaria caldaia è obbligatoria come succede nel nostro paese dove è previsto che ogni anno al massimo ogni due vada eseguito un controllo per ricevere il bollino blu che significa fare il controllo dei fumi di scarico per assicurarsi che la caldaia sia posto, che tutti i pezzi funzionino bene e soprattutto che non stia inquinando e sprecando troppo

D'altra parte è vero che ora ci sono le caldaie a condensazione che sono molto meno inquinanti e sprecano meno di quelle a camera stagna però comunque la manutenzione ordinaria caldaia deve essere sempre tenuta sotto controllo e comunque con la caldaia non si scherzo perché potenzialmente è un dispositivo comunque pericoloso.

Poi comunque molto meglio occuparsi della manutenzione ordinaria caldaia invece che poi dover sprecare dei soldi perché la caldaia magari va in blocco e si rompe molto prima di quanto si poteva rompere.

L’acquisto della la caldaia bisogna vederlo come un investimento a lungo termine quindi molto meglio comprarla da un'azienda affidabile e poi assicurarle una costante manutenzione ordinaria caldaia così da poter stare tranquilli di aver fatto del nostro meglio per proteggere l'investimento che abbiamo fatto che magari è stato anche significativo e ci ha comportato uno sforzo per il nostro bilancio familiare.