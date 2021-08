Grande adesione a Trinità per ‘Street food’

Si è tenuta venerdì sera a Trinità, in piazza Umberto I, una nuova edizione di ‘Street Food’. L’evento avviene in un periodo particolarmente difficile; da una parte è stata l’occasione per i trinitesi di tornare a vivere una serata di aggregazione all’interno del proprio paese, dall’altra una boccata d’ossigeno per gli esercenti, oppressi ormai da oltre un’anno dalla situazione pandemica.

“È stata finalmente una serata magica.”, dichiara il sindaco di Trinità Ernesta Zucco. “Tutti hanno collaborato magnificamente e con entusiasmo. Si è sentita la voglia di ricominciare e di stare uniti. Tutti hanno dato il meglio di se con piatti e bevande al top! la popolazione ha risposto e la nostra bella piazza è tornata a vivere. Ci mancavano proprio serate come questa è pensiamo di rifare in altro modo un incontro in piazza presto. I commercianti hanno lavorato bene e tutto è filato liscio ed in armonia. Sono molto soddisfatta.”

“Ringrazio i commercianti per la loro unione e preparazione di piatti prelibati e tutti coloro che hanno aiutato a preparare la piazza ed a pulire . I volontari, come sempre, non sono mancati a sistemare sedie, tavoli, trasporto transenne ecc. ringrazio Bruno Cucchietti che ha permesso i collegamenti elettrici i nostri uffici comunali ed in primo luogo il vigile Fabrizio, il maresciallo che ha vigilato tutta la sera e per ultimo ma non per importanza la popolazione che ha partecipato con allegria senza disordini. Grazie a tutti. Ci è sembrato di esserci svegliati da un lungo letargo!”