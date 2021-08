Sant'Anna di Valdieri: tutto pronto per la 32esima edizione della festa di Sant'Elena

L’Associazione Internazionale Regina Elena Odv organizzerà, per la 32esima volta, la festa di Sant’Elena domenica 22 agosto 2021 in Sant’Anna di Valdieri.

L’evento sarà caratterizzato da un momento dedicato alla riconoscenza per le attività svolte per ricordare la nostra valle e la Regina Elena. Con la presente, le Autorità, gli Enti e le Associazioni sono cordialmente invitate a presenziare alla Santa Messa che sarà celebrata alle ore 11:00, in Piazzale Elena di Savoia a Sant’Anna di Valdieri e a seguire il Premio “Valdieri” 2021.

Quindi l'inaugurazione della mostra "Alle radici del Risorgimento – due fratelli sul Trono di Sardegna: Vittorio Emanuele I e Carlo Felice", a cura del Coordinamento Sabaudo, la donazione al Comune di un trofeo di camoscio in ricordo di Ferdinando Ramella e della premiazione nella sala del consiglio comunale dalle ore 12.30.

I Sigg.ri Sindaci in indirizzo sono pregati di partecipare con la fascia tricolore. Una conferma della presenza sarà gradita entro il 10 agosto p.v. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto necessario e nella speranza di incontrare tutti di persona, colgo l’occasione per porgere, a nome mio e dell’Associazione Internazionale Regina Elena Odv, i più cordiali saluti.