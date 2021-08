Giancarlo Boselli: "Basta trascurare i taxisti di Cuneo. Serve attenzione e rispetto"

"Le stazioni sono ovunque un punto di vita pulsante. Negozi vetrine servizi. Accoglienza e riferimento per chi arriva per chi parte. Quella della nostra città come abbiamo detto molte volte sembra in via di smantellamento: occorre dare al più presto una forte inversione di tendenza e la futura amministrazione, se sarà nelle nostre mani, agirà subito con provvedimenti importanti".



Inizia così il nuovo post comparso sulla pagina Facebook di Giancarlo Boselli - candidato sindaco alle prossime elezioni comunali della città di Cuneo con la lista "Indipendenti" - . Al centro, la locale stazione dei taxi e i rapporti con i taxisti del capoluogo.



Ci sono però situazioni inspiegabili, che potrebbero essere cambiate subito in meglio senza grandi sforzi e spese. Ma l’attuale amministrazione se ne disinteressa totalmente e come su molte altre non vede e non sente.



"Il servizio dei Taxi è fondamentale per le città. È uno dei primi riferimenti per chi arriva. I Taxisti conoscono e vedono ogni momento di vita di Cuneo, la conoscono bene - sottolinea Boselli, che si scaglia contro la pista ciclabile adiacente alla corsia taxi stessa, che il candidato definisce "incredibile": "La pista taglia la corsia taxi e chi parcheggia vicino si infila, passando su di essa e in quella di servizio taxi".



"Ma non finisce qui. Manca una tettoia, che potrebbe essere fatta nello stile delle pensiline bus, almeno per i primi tre taxi. Serve una telecamera per la sicurezza dei clienti e dei taxisti. La cosa più sconvolgente pero’ è l’accesso senza gradini sempre ingombro di biciclette: vanno tolte subito e sgomberate d’ufficio ogni giorno perché non è il loro posto. Perché ostacolano l’accesso privilegiato per chi è portatore di handicap o ha difficoltà a camminare o ad alzare il bagaglio sugli scalini".



"Occorre un intervento immediato e continuo per dare decoro e funzionalità al passaggio. I taxisti non meritano questa trascuratezza e così poca considerazione. Se non provvederà questa stanca amministrazione ci penseremo noi nel primo mese di governo della città" conclude Boselli.