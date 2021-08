Cuneo: la commissione temporanea sulla sanità a colloquio con ASO e ASL Cn1

Torna a riunirsi la commissione temporanea speciale per la sanità della città di Cuneo, nella serata di mercoledì 4 agosto. Al centro, la condivisione con l'ASO Santa Croce e Carle e con l'ASL Cn1 delle finalità della commissione stessa, nata lo scorso febbraio nella propria terza incarnazione, a seguito della decisione di realizzare il nuovo ospedale unico della città nella zona dell'attuale ospedale Carle.

Il presidente e la vicepresidente eletti dall'assemblea - Luca Pellegrino e Maria Luisa Martello - incontreranno quindi i vertici dei due attori maggiormenti coinvolti nella sanità territoriale. Mancheranno all'appello i consiglieri Ugo Sturlese (dimessosi dalla commissione perché contrario alla decisione sull'ubicazione nel momento stesso della sua creazione) e "Beppe" Lauria (allontanatosi perché convinto della sostanziale inutilità concreta dell'assemblea).

La sanità, anche con l'avvicinarsi dei mesi più vivi della campagna elettorale amministrativa, è stata al centro dell'attenzione nelle ultime settimane, e le ultime notizie - le dimissioni di Fulvio Moirano dalla guida della Fondazione Nuovo Ospedale Unico di Cuneo e le voci che vorrebbero la Regione intenzionata a spostare la qualifica di hub territoriale in altre strutture della provincia - hanno creato un serio dibattito in consiglio comunale. Ulteriori dibattiti, poi, hanno visto protagonisti il gruppo di maggioranza Cuneo Solidale Democratica e l'associazione "Al Santa Croce si può!", costola di "Di piazza in piazza".

La commissione sarà visibile alla popolazione sul canale Youtube del consiglio comunale di Cuneo.