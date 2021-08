Mussotto d'Alba, alla Scuola d'Infanzia Ns del Suffragio si è conclusa l'Estate Bimbi

Nella Scuola dell’Infanzia Ns del Suffragio di Mussotto d’Alba, luglio volge al termine.

L’Estate Bimbi si è svolta all’insegna della piena sicurezza, in spazi ampi e sicuri: una trentina di bambini dai 3 ai 5 anni si sono avvicendati nelle 4 settimane di attività e hanno potuto divertirsi con giochi d’acqua, brevi passeggiate nel quartiere, tanti laboratori creativi. Soprattutto di cucina.

Tutte le operatrici hanno potuto vivere alcune esperienze speciali realizzate grazie al Comune di Alba e all’Ente Fiera. Insieme alle altre scuole Paritarie della Città sono stati i fortunati fruitori di 3 momenti speciali:

- "A inizio luglio - raccontano le maestre - la visita all’Orto di Crippa. Siamo stati ospitati e condotti da Roberta Ceretto nell’esplorazione di uno spazio naturale colorato e profumato. Roberta si è dimostrata una attenta e paziente padrona di casa: persino le maestre hanno fatto scoperte inimmaginabili. A metà luglio, un tuffo nel bosco. A Baldissero abbiamo incontrato Renato del parco didattico esperienziale “Le Colline di Giuca” - che ha messo a disposizione dei bambini il suo bosco dalle mille sfaccettature: suoni, casette profumi e cucina…. I bambini non se ne volevano più andare e molti di loro hanno fatto ritorno con le loro famiglie nei giorni seguenti.

Dopo la metà di luglio, un ospite speciale ha varcato la soglia della nostra scuola: lo chef Luciano Tona, che ha spiegato tante cose e fatto “mettere in gioco i bambini” preparando una deliziosa panna cotta alle zucchine.

A proposito di cibo, nessuna delle settimane trascorse nella nostra scuola è rimasta priva di una prelibatezza cucinata dalle sapienti mani dei bimbi. Abbiamo attraversato le giornate dedicando particolare cura, significato e attenzione ai momenti del pasto. La colazione con la preparazione dei mini cornetti alla crema di cioccolato, il pranzo con l’insalata di riso arricchita dei nostri pomodori, fagiolini e basilico. La merenda con la panna cotta e il biscotto gelato. E infine per festeggiare la fine dell’Estate Bimbi la cena (con un fuso orario degno delle Olimpiadi), con immancabile pizza e il picnic con spiedini di ananas e anguria - i frutti che hanno dato il nome ai nostri gruppi.

Non ci resta che abbracciare tutti i bambini che, anche dai paesi vicini, hanno trascorso con noi qualche giorno di svago e di allegria. Grazie alle famiglie per la fiducia riposta e per l’entusiasmo con cui hanno sottolineato la felicità dei piccoli - che ogni giorno narravano a casa le esperienze, a volte con racconti a volte con disegni o creazioni. A volte semplicemente attraverso i volti “felicemente” sporchi di terra per aver giocato con la cucina all’aperto.

Vi aspettiamo molto prima della prossima estate: ci rivediamo a settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico in una scuola aperta, creativa, stimolante e ricca di idee da sviluppare insieme ai bambini e alle famiglie - che con noi scommettono per il futuro dei propri figli".