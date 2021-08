Cuneo Volley: conferma per team manager, marketing e ufficio stampa

Poco più di due settimane al ritorno in palestra per l’inizio della preparazione atletica dell’A2 Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo, ma il Mondo Cuneo Volley non si ferma mai. Dietro le quinte, focalizzato sull’obiettivo, lo staff operativo è già all’opera per la nuova stagione.

Il team gestisce tre attività fondamentali per il Club biancoblù: organizzazione, marketing e comunicazione.

Nello specifico troviamo Silvia Canale, confermata senza ombra di dubbio nel ruolo di team manager della prima squadra e responsabile organizzazione della società; ormai residenza fissa presso l’ufficio stampa biancoblù per Stella Testa, press & social media manager. Ufficiale l’ingresso di Davide Bima come marketing manager, promosso a pieni voti dopo la prima stagione, nella quale ha saputo entrare in confidenza con i partners storici oltre ad ampliare i supporters; si è appassionato a tal punto da scegliere di diventare socio del Club cuneese.

Professionalità, passione, lavoro di squadra e l’audacia di mettersi continuamente in gioco per raggiungere l’obiettivo comune.