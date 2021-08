A Carrù un cippo sulla Preosa per ricordare quattro giovani uccisi in un'imboscata nazifascista

E' stato inaugurato lo scorso fine settimana, sulla Preosa a Carrù, il cippo alla memoria dei quatto giovani che, il 1° Agosto 1944, 77 anni fa, vennero uccisi in un'imboscata nazifascista: Franco Beccaria (26 anni), Giacinto Schellino (32), Sebastiano Fumagalli (20) e Pina Pecollo (22), che era giunta in loro soccorso.

L' ANPI Carrù , Sez. Medaglia d'Oro Felice Cenacchio, ha ricordato, su iniziativa del signor Pierluigi Tomatis, il tragico evento partecipando all'inaugurazione di un cippo in loro memoria, alla presenza del sindaco, degli Alpini e di alcuni famigliari, fra cui la figlia di Pina Pecollo.

"È doveroso ringraziare l'ANPI Carrù - Sezione Medaglia d'Oro Felice Cenacchio, che si è fatta promotrice della realizzazione del cippo nonché l'ideatore Pier Luigi Tomatis" - commenta il sindaco Nicola Schellino - "Ho sottolineato, nel mio breve intervento, come realizzazioni del genere rappresentino un mezzo per sviluppare, soprattutto nelle giovani generazioni, una memoria riconoscente nei confronti di coloro che persero la vita in quel tragico periodo".

La Vice-Presidente dell'ANPI, Rosita Oreglia, ha auspicato che venga pensato un percorso didattico per i ragazzi delle scuole per mantenere viva la la memoria affinché il loro sacrificio non rimanga vano.