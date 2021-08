Biraghi partecipa a Cibus 2021 e presenta la nuova Gran Ricotta Super Cremosa

Biraghi, tra le più importanti aziende lattiero-casearie italiane, sarà presente a Cibus International Food Exhibition, la fiera internazionale dedicata all’agroalimentare in programma dal 31 agosto al 3 settembre al Centro Fiere di Parma.

In questa occasione l’azienda presenterà la nuova Gran Ricotta Super Cremosa, un prodotto innovativo, frutto di lunghe e approfondite ricerche, ideale per la pasticceria e le preparazioni dolci. Prodotta con solo latte italiano, risulta più gustosa e più cremosa della ricotta tradizionale, mantenendo la stessa quantità di grassi del 14,5%.

All’interno dello stand A030 situato nel padiglione 02 sarà possibile degustare tutti i giorni il tiramisù, realizzato solamente con la Gran Ricotta Super Cremosa, e assistere alla sua preparazione. Oltre agli iconici prodotti Biraghi come il Gran Biraghi e il Gorgonzola, nello spazio espositivo sarà presente anche il truck brandizzato con il quale la Biraghi da anni porta in giro per l’Italia i suoi prodotti in occasione di manifestazioni ed eventi.