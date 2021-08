Cuneo: il 9 settembre inagura la nuova scuola dell'infanzia "Fillia"

Inaugurerà ufficialmente il 9 settembre la prima scuola dell'infanzia "post-Covid" di Cuneo, ovvero il nuovo "Fillia". I lavori sono stati conclusi, e le insegnanti stanno lavorando alla sistemazione interna degli spazi.

La nuova scuola si trova in via Teresio Cavallo, nel quartiere San Paolo. Sviluppata su un unico piano - per un costo di tre milioni di euro in larga parte coperto da fondi comunali - il polo scolastico innovativo anche dal punto di vista della sostenibilità accoglierà circa cento bambini divisi in quattro sezioni. La fornitura dell'arredo scolastico ha avuto un costo di 178.163 euro.

Gli assessori Mauro Mantelli e Franca Giordano, profondamente coinvolti nelle fasi che hanno portato alla realizzazione della nuova struttura, presenzieranno all'inaugurazione assieme ai progettisti. Il progetto della nuova scuola verrà inserito proprio da questi ultimi nei testi specifici di settore.