Domani a San Michele Mondovì torna il Cinecamper

Domani sera San Michele Mondovì ospiterà il secondo appuntamento con il Cinecamper, un'idea innovativa per far rivivere la magia del cinema nei borghi, in montagna o in pianura, dove non ci sono più le sale cinematografiche.

"A San Michele di Mondovì le proiezioni sono dedicate ai bambini" - spiega Fabio Gianotti di "Nuovi Mondi Festival" - "Siamo contenti che la magia del cinema diventi una possibilità di portare l'immaginazione e la fantasia sul grande schermo: per riscoprire in una piazza quella magia del cinema e dell'incontro".