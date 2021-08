Fulcheri tra i premiati del concorso ‘Obiettivo Calanchi’ di Clavesana

Federico Fulcheri, rinomato fotografo fossanese, è stato premiato a termine del concorso fotografico ‘Obiettivo Calanchi’ di Clavesana 2021. Già protagonista del contest, Fulcheri era stato decretato vincitore nel 2019.

Due le categorie in gara. La sezione ‘Architettura dei calanchi’ è stata vinta da Daniele Regis, mentre la categoria ‘Sorrisi’, in ricordo di Giovanni Gastel, giudice dell’ultima edizione scomparso recentemente per Covid, ha visto trionfare Francesca Marchetti, davanti appunto a Fulcheri e Diego Murgioni in terza posizione.

“Mi sono deciso solo due giorni prima del termine a inviare le fotografie”, dichiara Fulcheri. “Ho puntato su quella di mio figlio che non è stata studiata ma è venuta spontanea. Una sera, mentre era seduto su una balla di fieno, mia moglie mi ha suggerito di scattargli una fotografia ... e questo è il risultato. Il merito va diviso al 90% tra mio figlio e mia moglie, io mi prendo solo il 10%.”