La memoria di Mario Rigoni Stern a Frabosa Soprana

Ultimo appuntamento con il Festival “Funamboli 2021 – Parole in equilibrio a Mondovì”, promosso dall’Associazione Culturale Gli Spigolatori con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il supporto di Tisane Valverbe, Pastificio Michelis, Assicuraci-Gruppo Gastaldi Assicurazioni e il patrocinio della Città di Mondovì, del Comune di Frabosa Soprana, della Fondazione Nuto Revelli di Cuneo e del Polo del ‘900 di Torino.

L'edizione di quest'anno, interamente dedicata alla memoria di Mario Rigoni Stern, si concluderà a Frabosa Soprana che, nel 1996, assegnò allo scrittore il "Premio Simpatia".

La tappa conclusiva dell'avventura 2021 sarà occasione per presentare la nuova biografia sull’autore, curata da Giuseppe Mendicino, scrittore nonché intimo amico di Rigoni Stern.

Medicino, in un dialogo con la direttrice artistica del festival Valentina Sandrone, accompagnerà i partecipanti attraverso la vita e i ricordi del grande scrittore del ‘900.

Appuntamento il prossimo sabato 7 agosto alle 17.30 nella sala polivalente del comune.

La partecipazione all’evento è totalmente gratuita, ma alla luce dell’emergenza sanitaria i posti sono contingentati e la prenotazione è consigliata ai seguenti recapiti: 333.8670760; assoc.spigolatori@gmail.com.

In osservanza delle normativa in vigore dal 6 agosto per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass.