La Val Maudagna risuona con le note della Banda Musicale di Mondovì

"C'è voglia di eco in Val Maudagna". E' stata intitolata così la serata concerto in programma per domenica 8 agosto alle 21 presso la piazza di via Piave a Frabosa Soprana, dove si esibirà all'aperto la Banda Musicale di Mondovì, diretta dal Maestro Maurizio Caldera Alessia Astesana.