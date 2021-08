Le imprese olimpiche di Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs celebrate in poesia da Bernardo Negro

L’Italia ha riscritto la storia dell’atletica leggera italiana ai Giochi di Tokyo. Domenica 1° agosto, nei 10 minuti più emozionanti di sempre, sono arrivate due medaglie pesantissime.

Incredibile Marcell Jacobs che ha vinto l’oro nei 100 metri, la gara regina delle Olimpiadi, con il tempo di 9”80, nuovo record italiano ed europeo. Appena 10 minuti prima era arrivato l’oro nel salto in alto con Gianmarco Tamberi , volato a 2,37 metri, in ex aequo con il qatariota Barshim.

La freccia è la scia della pista

ed è un uomo, Jacobs, sui cento metri

solista della velocità. Vuole

avvolgersi dal tricolore per dire

che il sorriso ha i colori più belli

e lo raggiunge Tamberi che mette

l’asticella ai confini del cielo

per alzarsi da terra con lo scatto

che confonde l’azzurro della maglia

col tramonto oscillante su Tokyo.

Hanno fatto la Storia in un tempo

che ha vinto i secoli in lampi di attimi.

Alla tv ho visto il sogno del tempo

con te e con Bra che urlava la sua Estate,

pronta a giocarsi scatti di gioia

nel respiro sotto le mascherine.

Jacobs e Tamberi non sono arrivo,

ma ripartenza ove volge il sogno.