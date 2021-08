Donna di 89 anni muore a Busca investita da un camion

Si delinea con maggiore chiarezza, rispetto a quanto reso noto dalle autorità in un primo momento, la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, a Busca.

Siamo in via Mazzini, all'altezza della rotatoria all'incrocio con Corso XXV Aprile. Tutte le strade che si immettono nella rotonda sono dotate di attraversamenti pedonali.

Ed è qui che una donna di 89 anni, per cause ancora in fase di accertamento, è stata investita da un camion che sopraggiungeva proprio da via Mazzini. Il corpo dell'anziana è stato sbalzato ad alcuni metri di distanza.

Per la donna, di cui al momento non si conoscono le generalità, nonostante i tempestivi soccorsi del 118, non c'è più stato nulla da fare. Il medico intervenuto sul posto ne ha constatato il decesso.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, anche i Vigili del fuoco e le Forze dell'ordine, quest'ultime chiamate ora a ricostruire la dinamica di quanto successo.