Due alpinisti bloccati su Punta Piacenza, in Val Gesso: Soccorso alpino al lavoro

Soccorso alpino in azione, in Valle Gesso, dopo l'allarme lanciato dalla "Catena delle Guide".

Due alpinisti hanno allertato i soccorsi, dal momento che si trovano bloccati sulla punta Piacenza.

Dopo aver salito un itinerario molto impegnativo sulla parete, la via "La dolce vita", durante la discesa in corda doppia sono finiti fuori dalla linea delle calate e al momento sono bloccati in parete.

Così sono riusciti a chiedere aiuto, a voce, al gestore del Rifugio Bozano, verso le 20.

I tecnici del Soccorso alpino di Cuneo stanno risalendo il vallone dell'Argentera. per portarsi alla base della parete e per cercare successivamente di raggiungere la cordata.

Intanto, alcuni alpinisti presenti al rifugio stanno cercando anche loro di avvicinarsi agli alpinisti, per contattarli a voce e cercare di portare aiuto.

Seguiranno aggiornamenti.