Settimana bianca: 4 buoni motivi per scegliere Ponte di Legno-Tonale

Stai già pensando alla prossima settimana bianca? Non sei il solo, anzi. Sono già moltissimi coloro che quest'anno si stanno informando con largo anticipo, in modo da non perdere l'occasione di trascorrere qualche giornata di puro divertimento sulla neve, con la famiglia o in compagnia degli amici. D'altronde, la scorsa stagione non è stata delle migliori per via delle limitazioni imposte dal Covid ed è sicuramente una bella idea prenotare con un certo anticipo, in modo da potersi accaparrare le offerte migliori! Se però non hai ancora deciso dove andare, ti consigliamo il comprensorio Pontedilegno-Tonale: un vero e proprio Paradiso non solo per gli amanti dello sci ma per tutti perché le attività da fare sulla neve qui sono davvero tantissime.

Sulla pagina web del sito ufficiale www.pontedilegnotonale.com/it/ponte-di-legno-tonale-sci/sciare-trentino-lombardia/ puoi trovare moltissime informazioni e acquistare lo skipass online in modo da poter saltare la fila. Eccoti però intanto 4 ottimi motivi per cui conviene scegliere il consorzio Pontedilegno-Tonale per una settimana bianca indimenticabile.

1. Ben 100 km di discese in un territorio unico

A rendere davvero speciale questo comprensorio sciistico sono le ben 41 discese, per un totale di 100 km, tutte collegate tra di loro e servite da 28 impianti di risalita di ultima generazione, moderni e perfettamente funzionanti. A Pontedilegno-Tonale tutti gli appassionati di sci tradizionale trovano insomma pane per i loro denti: nelle due Ski Area del versante trentino ci sono 8 piste blu, 15 rosse e 2 nere mentre in quelle lombarde 2 blu, 10 rosse e 4 nere. Ce ne sono dunque per tutti i gusti e di tutte le difficoltà, anche per i meno esperti che desiderano sperimentare il brivido di scendere con gli sci ai piedi su una neve perfetta.

2. Ricca offerta di sport sulla neve

Il comprensorio Pontedilegno-Tonale non offre solamente tantissime piste per chi ama scendere sulla neve con gli sci ai piedi però. Sono tantissimi gli altri sport che si possono praticare: dallo snowboard che ha un parco interamente dedicato allo scialpinismo, dal freeeride allo snowkite per i più avventurosi, per non parlare delle ciaspolate, dello sci notturno e del pattinaggio sul ghiaccio. È insomma impossibile annoiarsi e non divertirsi come dei pazzi sulla neve!

3. Moltissime attività dedicate ai bambini

Questa è una località molto amata anche dalle famiglie, perché i bambini possono trovare nel comprensorio Pontedilegno-Tonale tantissime attività e luoghi a loro dedicati. Oltre alle numerose piste blu che permettono anche ai più piccoli di provare l'ebrezza di scendere con gli sci, le famiglie possono trovare da queste parti bellissimi parchi giochi sulla neve, piste di slittino e bob ma non solo. Il servizio d'animazione offerto dal comprensorio consente ai bambini di giocare insieme ai coetanei con la supervisione di un adulto mentre i genitori si avventurano in percorsi più impegnativi e si concedono qualche momento di meritato relax.

4. Strutture alberghiere di alto livello

Un altro ottimo motivo per scegliere il comprensorio Pontedilegno-Tonale per la propria settimana bianca sono le strutture di alto livello che si trovano da queste parti. Alberghi, ostelli ed hotel in grado di accontentare tutti e di offrire un servizio sempre all'altezza della aspettative.