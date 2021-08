A Dronero serata di degustazione e piano bar organizzata dall'associazione Il Bottegone

"Abbiamo pensato non soltanto ai commercianti, ma in generale alle persone. Dronero dev'essere pensata viva, aver la possibilità di poterlo essere davvero. Così, quest'estate abbiamo pensato a tutta una serie di eventi. Collaborazioni, iniziative per grandi e piccini all'insegna non soltanto della solidarietà ma anche quindi della consapevolezza".

L'associazione dronerese Il Bottegone, dopo luglio, ha organizzato per agosto tanti interessanti eventi a Dronero.

Il primo ieri sera. Presso la pasticceria "Cucchietti Daniele e Nadia" in collaborazione con la macelleria "Cucchietti" e la "Bottega del gusto" è stato organizzato per le 19.30 un menù degustazione.

Atmosfera di emozioni. Ad accompagnare il piano bar di Pinuccio e Adele. La voce della ragazza, quelle canzoni a rendere la serata ancora più piacevole: molta è stata, da parte delle persone, la partecipazione all'evento.