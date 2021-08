Al via il Wake Up Festival 2021: si parte con Annalisa all'Anfiteatro dell'Anima di Cervere

Conto alla rovescia per il debutto del Wake Up Festival 2021. La prima data in programma del nuovo viaggio di Wake Up, in collaborazione con Anima Festival, è giovedì 5 agosto con Annalisa, che arriva all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere con il suo tour estivo “NUDA10 Oper Air” (prevendite su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati).

Una data speciale, che coincide con il compleanno della bravissima artista ligure sul palco cuneese per presentare per la prima volta – oltre ai suoi più grandi successi – le canzoni di “Nuda10”, la nuova versione dell’album “Nuda”, certificato ORO con 57 milioni di stream, uscito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con l’aggiunta di 6 nuovi brani, tra inediti e rivisitazioni, ed entrato direttamente ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk (alla posizione #2). L’album contiene i brani “Dieci”, certificato PLATINO con oltre 24 milioni di stream totali, “Movimento Lento”, “Eva+Eva”, “Amsterdam” feat. Alfa e due rivisitazioni di brani del passato quali “Alice e il blu” con la produzione di Dorado Inc. e “Il mondo prima di te” con il feat. Di Michele Bravi. Nella versione digitale è presente anche la cover che de “La musica è finita” di Ornella Vanoni, presentata il giovedì sera sul palco dell’Ariston. Con 7 album all’attivo, 11 Dischi di Platino, 12 Dischi d’oro, 500 milioni di visualizzazioni dei video, film, trasmissioni televisive, la carriera di Annalisa è costellata di successi tanto da affermarsi come una delle cantautrici più importanti del panorama musicale italiano che vanta anche tante collaborazioni, sia italiane che internazionali.

Secondo le normative sanitarie in vigore fino al 6 agosto per il concerto sarà obbligatorio indossare la mascherina, ma non occorre esibire il green pass.

WAKE UP FESTIVAL CONTINUA CON

IL TRE, SANGIOVANNI E MAX PEZZALI

Forti della lunga e ininterrotta serie di eventi da tutto esaurito dal 2016 al 2019, dopo lo stop forzato del 2020 a causa della pandemia e pur nel rispetto delle regole contro la diffusione del virus, il ritorno di Wake Up Festival è quest’anno con la grande musica italiana. Dopo Annalisa, ospiti di Wake Up saranno Il Tre, Sangiovanni e Max Pezzali.

Una scommessa fatta affiancando allo storico hub di Mondovicino due importanti piazze come Cervere e Fossano e in collaborazione con una presenza ormai storica per il mondo degli eventi in provincia come Anima Festival, con l’obiettivo di fare sinergia e accrescere l’offerta culturale del territorio.

Ø Sabato 28 agosto, con la preziosa collaborazione di Anima Festival, Wake Up è lieto di presentare Il Tre in piazza Castello a Fossano, per una data del suo tour estivo “IO NON SONO COME TE”, che segue l’uscita di “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo”, il primo album (già certificato ORO) dell’artista Guido Senia che ha debuttato direttamente al numero 1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk degli album più venduti. Un disco da record che, a poche ore dalla pubblicazione, ha raggiunto la prima posizione di iTunes e di Apple, mentre su Amazon i tre formati disponibili sono andati esauriti in pre-order e l’artista si è confermato il primo italiano alla terza posizione nella Global Chart di debutto di Spotify. Da “Te lo prometto” a “Cracovia pt. 3”, singoli certificati PLATINO per le vendite, e “Il tuo nome” certificato ORO, Il Tre nelle sue canzoni ha sempre affrontato temi quali l’importanza per le piccole cose, l'attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a se stessi nonostante i cambiamenti, la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni.

Ø Venerdì 10 settembre, sempre in un’eccezionale produzione WakeUp organizzata da Anima Festival, in piazza Castello a Fossano arriva Sangiovanni con il suo Summer Tour. Diciotto anni, un amore sconfinato per la musica, ep d’esordio “Sangiovanni” doppio disco di Platino, “Malibu” triplo disco di Platino e oltre 160 milioni di streaming su Spotify, la nuova popstar della musica italiana presenta dal vivo un’anteprima del suo mondo musicale. Sangiovanni, con i suoi messaggi di inclusività, amore per la diversità e accettazione di sé, si distingue per la scrittura dei testi e per una capacità interpretativa fuori dal comune. Nell’Ep ha collaborato con i più interessanti produttori della scena, come DRD in “Malibu”, Zef in “Hype”, Bias in “Tutta la notte” insieme a DRD e “Guccy bag” e i Cosmpohonix nella cover “Maledetta Primavera”, interpretata ad Amici dove è stato finalista e vincitore del Premio Tim della Critica, il Premio Siae e il Premio delle Radio per “Malibu”.

Ø Doppio infine l’ultimo appuntamento di Wake Up 2021 in un’altra produzione organizzata con Anima Festival per portare a Fossano Max Pezzali e il suo “MAX 90 LIVE”. Sabato 18 e domenica 19 settembre la tournée dell’estate 2021 – prodotta e distribuita da Vivo Concerti – che ripercorre con uno show inedito i più grandi successi degli 883 e il decennio che ha segnato la storia della musica italiana sbarca così nella Granda. Cantautore che, dal suo esordio con gli 883 e poi con i suoi brani, è stato simbolo di un’intera generazione, Max Pezzali porterà in scena degli spettacoli che avranno come protagonisti assoluti gli anni ’90, con l’impianto scenico e le canzoni che hanno segnato un’epoca raccontata dallo stesso Pezzali nel libro “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo”.

Max Pezzali e Sangiovanni sono una produzione Wakeup organizzati da Anima Festival.

Le prevendite per le date di Wake Up Festival 2021 sono disponibili su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Per informazioni: https://www.friendsandpartners.it/