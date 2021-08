Giovani al Centro! Dronero e Roccabruna insieme per il Grest

Gran successo di numeri e molta soddisfazione per famiglie, sacerdoti, animatori, giovani.

“Perché la forza è condividere insiem la vittoria nei nostri cuor”.. . ecco l’inizio dell’inno del Grest che a luglio ha accolto 150 bambini e ragazzi di Dronero e dintorni. Come ogni anno animatori, Don ed educatori hanno organizzato quest’estate ragazzi ormai divenuta punto di riferimento per le famiglie del territorio.

Il GREST 2021 dal titolo “Back to Olimpics” si è svolto presso i locali dell’AFP di Dronero e ha coinvolto diverse realtà del territorio permettendo ai ragazzi di sperimentarsi in diversi sport più o meno conosciuti con il supporto di professionisti: allenamenti di pallavolo e calcio (con Pro Dronero e Dronero Volley Club Dragons), dama e scacchi hanno accompagnato i ragazzi in queste settimane. E insieme ad allenamenti faticosi, l’occasione per ricaricare le energie, con il laboratorio di cucina organizzato dall’Istituto Alberghiero Virginio-Donadio, dove alcuni professori hanno seguito i ragazzi nella preparazione di numerose ricette.

È stato proposto poi un laboratorio di inclusione sociale gestito dalla Cooperativa Liberitutti che ha aiutato ragazzi e animatori a creare un ambiente accogliente e a trovare il bello attorno a noi

E come dice la frase finale del nostro inno… “E corri e vai e ti divertirai!”

Un grazie sincero ai Comuni ed alle Parrocchie di Dronero e Roccabruna, alle Associazioni sportive, alle Cooperative INSIEME A VOI e MOMO, all’AFP che ha aperto il Centro di Don Rossa e selezionato con Don Marco gli animatori.

Un grazie a Don Marco e Don John per la loro gioiosa e coinvolgente presenza.

Grazie a tutti i ragazzi e le ragazze per il loro entusiasmo.

Al prossimo anno!