Torna a Sambuco e Pietraporzio "Un sipario tra cielo e terra"

Da diversi anni la Compagnia Il Melarancio oltre all’attività di produzione di spettacoli organizza e programma, per conto di diversi partner istituzionali, rassegne e stagioni di teatro nell’ambito del progetto Officina Residenza teatrale per le nuove generazioni.



Quest’anno come obiettivo ci siamo dati la Ripartenza, dopo che la pandemia ha interrotto le attività culturali dal vivo e quelle teatrali in modo particolare, togliendo alle comunità e alle famiglie opportunità di incontro, socializzazione e crescita culturale condivisa. Per ricominciare, siamo convinti che sia necessario poter offrire - nel rispetto delle normative sanitarie e di sicurezza vigenti - occasioni di coinvolgimento dal vivo, stimoli creativi e forme di incontro sociale, che agiscano come nutrimento culturale e cura delle relazioni.



Ringraziamo di cuore il Comune di Sambuco che ha rinnovato ancora una volta la fiducia nella nostra Direzione Artistica e il Comune di Pietraporzio che per la prima volta ci ospiterà nella sua splendida cornice. “Un sipario tra cielo e terra” rassegna di teatro per grandi e piccini offrirà all’Alta Valle Stura, un mese intenso di divertimento, storie e musica!



Nel caso il tempo meteo non fosse dalla nostra parte si potrà assistere agli spettacoli al chiuso.



Ingresso gratuito. Di seguito il programma:



- Domenica 8 agosto, ore 21

Giardino del Municipio – Pietraporzio

Compagnia Il Melarancio

“Il Paese dei Quadrati Magici”

Età consigliata dai 5 anni



- Sabato 14 agosto, ore 18

Piazza Municipio – Sambuco

Collettivo Clown

“Spaventati Panettieri ”

Per tutti



- Giovedì 19 agosto, ore 21

Piazza Municipio – Sambuco

Teatro degli Acerbi

“Soldato mulo va alla guerra ”

Età consigliata dai 10 anni



- Sabato 21 agosto, ore 21

Giardino del Municipio – Pietraporzio

Compagnia Il Melarancio

“E venne la notte”

Età consigliata dai 5 anni



- Domenica 29 agosto, ore 18

Piazza Municipio – Sambuco

Compagnia Il Melarancio

“Di magiche storie e montagne incantate”

Età consigliata dai 5 anni