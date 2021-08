Pian Munè di Paesana: laboratorio per bambini e passeggiata in famiglia

Il primo week end di agosto Pian Munè lo dedica ai bambini e alle famiglie.

Sabato 7 agosto, alle ore 14, al rifugio Pian Munè si terrà il laboratorio didattico con Madoti Kids Lab “La natura ci parla”. Si andrà tutti insieme nel bosco a raccogliere gli elementi naturali che più piacciono e per costruire qualcosa di interessante. Prenotazione obbligatoria. Partecipazione ad offerta libera

Domenica 8 agosto ci sarà invece una passeggiata per bambini con pic-nic divertente e visita al Bric Lombatera, in collaborazione con Isiline – Partners di Pian Munè per le famiglie. La passeggiata sarà di circa 60 minuti su strada sterrata, quasi in piano, adatta quindi a tutti i bambini e anche ai passeggini off road. Arrivati a Croce Tournour si consumerà il pic-nic proposto dal rifugio e dopo aver giocato tutti insieme nella natura, sulla strada del ritorno ci si fermerà a visitare il Bric Lombatera.

Per l’intera durata dell’evento il fuoristrada di Pian Munè è a disposizione di chi avesse le gambine stanche. Costo della camminata e pic-nic: adulti 18 euro, ragazzi 4-14 anni 12 euro, bambini fino ai 3 anni gratis (con pic nic personalizzato)

Per l’occasione Isiline ha anche pensato ad un gadget per tutti i bimbi!

La stazione ricorda inoltre le sue aperture del mese di agosto:

Seggiovia: tutti i giorni con orario continuato 9-17

Per godersi una salita panoramica, per raggiungere il rifugio in quota e il punto panoramico o per dimezzare l’itinerario trekking verso i laghi Luset e Garitta Nuova

(puoi portare anche la tua Mtb)

Rifugio Pian Munè: a quota 1535 metri, dove ci si arriva con la macchina, è sempre aperto anche a cena. Qui potete anche parcheggiare con il camper nell’area dedicata per gustare menù tipici e dove i bambini possono anche giocare al parco giochi. Aperto anche tutti i giorni il chiosco D’Suta per bar, panini e gelati.

Baita Pian Croesio: a quota 1890 metri, raggiungibile a piedi in 60/90 minuti oppure con la seggiovia. È aperto tutti i giorni a pranzo (anche a cena su prenotazione), con terrazza panoramica e a 5 minuti dal punto più bello con vista sul Monviso. Qui potrete scoprire gli aper… inquota al tramonto! Mente tutti i giorni potrete gustare la polenta e le prigliate!

E tra le aperture no stop non può mancare “La trebulina”, il percorso didattico nel bosco. Libero e gratuito adatto a grandi e piccini

Info e prenotazioni ai numeri 328 6925406 o 0175518029.