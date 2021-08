Ciclismo su pista: Filippo Ganna al riscatto dopo la delusione nella crono

Il riscatto può arrivare dalla pista

Ma Pippo Ganna ha un’occasione immediata per riscattare la delusione della crono su strada con arrivo sul lungo rettilineo dell’autodromo del Fuji che ha visto il trionfo dello sloveno Primoz e la rinascita di Tom Dumoulin. L’opportunità per la prima maglia rosa del Giro 2021 non arriva dalla strada ma dal ciclismo su pista, disciplina in cui lui ha mosso i primi passi verso la scalata da promessa di questo sport a campione affermato. La fase del ciclismo su pista ai Giochi Olimpici inizia oggi, lunedì 2 agosto, con le prime medaglie dello sprint a squadre femminile e le qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile, disciplina dove l’Italia cercherà di primeggiare affidandosi proprio al ciclista verbanese.

Insieme all'atletica, la regina delle Olimpiadi, il ciclismo su pista sarà sicuramente una delle discipline più spettacolari e appassionanti. Le gare non mancheranno per la truppa azzurra che va alla ricerca di successi per tracciare un bilancio positivo della spedizione che finora vede in bacheca il bronzo di Elisa Longo Borghini nella crono individuale femminile su strada. E proprio Filippo può essere colui che potrebbe aiutare la spedizione italiana ad alimentare il medagliere.

Il motivo è presto detto: il 25enne piemontese vanta un palmares straordinario nell’ovale che rappresenta da sempre il tempio della velocità sulle due ruote: oro nell'inseguimento individuale su pista dal 2016 al 2020 ( l’ultimo alloro arrivò a pochi giorni dal lockdown nel Mondiale di Berlino ) ad eccezione della parentesi a Hong Kong 2017 dove fu "solo" argento. A questi poi vanno aggiunti gli allori nell'inseguimento a squadre: bronzo nel 2017, 2018 e 2020.

Ora arriva l’appuntamento olimpico e davanti a questo contesto anche ai più grandi possono tremare le gambe. Per tanti sportivi l’Olimpiade rappresenta l’apice di una carriera e il mondo del ciclismo non è esente da questo, in particolare quello su pista. I Giochi Olimpici danno una maggiore visibilità a questa disciplina rispetto alle rassegne iridate di categoria e i riflettori saranno puntati su di lui visto che tutti ci aspettiamo che Filippo voglia mettere tutto se stesso negli appuntamenti sulla gara su pista. E se non dovesse riuscire a ottenere un alloro...pazienza! L’importante è dimostrare di aver dato il massimo come ha già detto al termine della crono del 28 luglio.

“Non ho rimpianti, rifarei tutto uguale”, sono state le prime parole di Ganna alla stampa italiana dopo il quinto posto olimpico. E poi ha aggiunto: “Ho dato il massimo, davanti a me c’è gente che vince corse a tappe ed era al Tour fino a qualche giorno fa… Più di così non potevo”. Chi conosce questo sport sa bene quanto possa fare bene uscire bene da una corsa a tappe prima di un importante evento di un giorno. Non è un caso se molti atleti che vogliono fare bene ai Mondiali su strada mettano tassativamente nel proprio calendario stagionale la Vuelta Espana che di solito termina un paio di settimane prima della rassegna iridata.

L’auspicio è che Filippo possa trovare in pista quel guizzo e quello spunto che è mancato in strada ma qui non si tratta di 2 secondi scarsi ma di centesimi perchè in pista per conquistare una medaglia è veramente questione di un battito di ciglia.