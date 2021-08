Perlo: Comune fiorito grazie alla collaborazione di tutti

Perlo è un Comune fiorito, ogni angolo è abbellito di fiori e colori, grazie alla collaborazione di tutte le famiglie che hanno dedicato tempo e impegno. E’ stata così realizzata l’idea della vicesindaco Federica Benzo e della consigliere comunale Silvana Mazzucco che hanno lanciato una bellissima iniziativa partecipativa. Grandi e piccoli si sono così uniti nella creatività e ogni frazione è più colorata di sempre. “Federica e Silvana sono state bravissime sia a lanciare l’idea che a coordinarla e a loro va un grande grazie e un plauso di apprezzamento da parte di tutta la comunità perlese – spiega il sindaco Simona Rossotti -. Hanno coinvolto sia i residenti che le famiglie che vivono fuori ma che spesso tornano a Perlo per passare i fine settimana e le vacanze. Insieme stanno continuando a lavorare per arricchire nuovi angoli grazie ai fiori e in questo modo stanno donando una bella graziosità al paese”.