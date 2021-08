A Bergolo "I suoni della pietra" con ballerini provenzali e un omaggio al grande scenografo Lele Luzzati

In foto i ballerini di Alchimie Project, giovane scuola di ballo di Bandol, in Provenza, protagonisti dello spettacolo in programma mercoledì 4 agosto al Teatro della Pietra di Bergolo

Con l’incedere dell’estate entrano nel vivo gli appuntamenti che confermano Bergolo quale meta di un turismo che specialmente nella bella stagione ne apprezza non soltanto gli ameni paesaggi e architetture che gli sono valse l’appellativo di "paese di pietra", ma anche una capacità di avanzare proposte di cultura, arte e spettacolo il cui richiamo travalica i confini regionali.



Tra questi le serate de "I suoni della pietra", rassegna concertistica che tocca il piccolo centro della Valle Bormida insieme ai borghi cuneesi di Niella Belbo, Pezzolo Valle Uzzone, Torre Bormida e Levice, agli astigiani Bubbio e Monastero Bormida, e all’alessandrino Montechiaro d’Acqui: paesi che da anni rappresentano le tappe di un percorso musicale e culturale che quest’anno vedrà un centinaio di artisti ed ensemble nazionali e internazionali esibirsi all’aperto in piazze, cortili di palazzi nobiliari, interni di castelli medioevali, sagrati di chiese, pievi e anfiteatri.



Diciotto gli spettacoli a ingresso libero inseriti all’interno di un programma che proseguirà sino al prossimo 12 settembre offrendo uno importante spaccato contemporaneo, ma anche storico dell’arte musicale, non tralasciando le usanze anche di popolazioni “emergenti”.



"Dopo il lungo periodo del lockdown – spiega il sindaco Mario Marone – seguire l’itinerario della rassegna, con concerti tutte all’aria aperta e in sicurezza, sarà un modo per ritrovarsi e intrecciare nuove dimensioni comunicative, oltre a offrirci l’occasione di poter godere e ascoltare messaggi musicali di valore artistico e culturale".



Due gli appuntamenti previsti presso il Teatro della Pietra di Bergolo in questa prima settimana di agosto.



Mercoledì 4 agosto, alle ore 21.15, per "Spazio Giovani" i ballerini di Alchimie Project, giovane scuola di ballo proveniente da Bandol (Provenza, Francia), porteranno in scena "Dance Urbain", uno spettacolo dinamico e coinvolgente.



Domenica 8 agosto, alle ore 17, sarà invece la volta di "Omaggio a Lele Luzzati": un concerto dedicato alla figura del grande scenografo, con musiche di Rossini e scenografie della Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse di Genova.





LUZZATI ANCHE IN MOSTRA

Nel centenario della nascita del grande scenografo, Bergolo organizza poi la mostra “La mia scena è un Borgo di Pietra”, dedicata alla figura di Emanuele Luzzati. Bozzetti, modellini, scenografie, fondali, maschere e oggetti di scena provenienti dalla Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse di Genova saranno messi in mostra nella suggestiva cornice del "borgo di pietra", facendo da sfondo ideale per la stagione culturale e artistica che dal 26 giugno al 26 settembre animerà la piccola Pieve di San Sebastiano, il Teatro della Pietra e la Sala comunale, dove è allestita un’installazione multimediale.





L’"ITINERARIO DANTESCO" DI BRUNO MURIALDO

Nei 700 anni dalla morte di Dante, le "pintopitture" che compongono la mostra/installazione permanente realizzata da Bruno Murialdo completano un itinerario iniziato già due anni fa, formando parte integrante di quel luogo bucolico e di bellezza che è il suggestivo borgo di pietra: luogo "votato all'arte", è stato detto dai diversi autori che lo hanno frequentato, dove la musicalità tra il passato e il presente forma una sinergia con la natura circostante fatta di profumi e di immagini che sicuramente il Sommo Poeta avrebbe amato. Gli schizzi grafici di Bruno Murialdo rivelano senso cromatico fortemente espressivo cogliendo l'essenza comunicativa di Dante in un messaggio profondamente attuale.





UN NUOVO LOCALE

"Alimentia" ha scelto Bergolo come punto di riferimento per il lancio dell’e-commerce del suo marchio "100Torri Alba". Il piccolo paese dell’Alta Langa e le sue vie disseminate di opere d’arte, saranno lo sfondo per la promozione della linea di pasta, sughi e dolci ideata per promuovere a livello internazionale i prodotti della nostra zona, creando un singolare percorso gastronomico-culturale. La distribuzione e la vendita dei suoi prodotti avverranno anche in paese, all’interno del nuovo locale "ParolePerdute", in apertura a giorni. Qui si potranno gustare aperitivi e colazioni in un ambiente familiare e su una suggestiva terrazza panoramica.