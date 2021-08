Cuneo: chiuso per guasto l'ascensore panoramico

Nella giornata di ieri, lunedì 2 agosto, l’ascensore inclinato panoramico di Cuneo ha subito un guasto che ne ha compromesso il funzionamento. Pertanto l’impianto è attualmente fuori servizio.



I tecnici incaricati stanno attualmente lavorando per individuare la causa del guasto ed effettuate gli interventi di riparazione necessari.



Al momento non è purtroppo ipotizzabile una data certa per la riapertura dell’impianto.



Non appena il quadro della situazione sarà più chiaro, provvederemo a dare aggiornamenti sulla riapertura.