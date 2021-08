Cuneo, cinema sotto le stelle: prossima proiezione, il film “Le invisibili”

Da venerdì 6 agosto, con il terzo film della rassegna “Cinema sotto le stelle” presso il parco “La Pinetina”, arrivano alcune novità portate dal decreto-legge n. 105/2021 che entra in vigore lo stesso 6 agosto: l’ingresso alle proiezioni, sempre gratuito e fino ad esaurimento dei posti numerati, sarà possibile solo con green pass. Si consiglia pertanto di accedere con anticipo rispetto all’inizio delle proiezioni previsto. In caso di maltempo le proiezioni avranno luogo presso il cinema Don Bosco.

La rassegna fa parte del progetto “Star bene insieme”, organizzato dall’Associazione MenteInPace in collaborazione con il Centro Diurno del S.S.Mentale, il Comune di Cuneo, La Casa del Quartiere Donatello, il Comitato di quartiere Donatello, le Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, le Associazioni Gli Animattori, Amnesty International, Se non ora quando?, Spazio Mediazione & Intercultura, con il Cinema teatro Don Bosco, con il contributo del CSV “Società Solidale” ed il sostegno di Fondazione CRC.

Informazioni: Associazione MenteInPace 340-4127706 e Cooperativa Momo 389-7997866

Venerdì 06 AGOSTO 2021 ore 21,15 “Le invisibili” di Louis-Julien Petit, con Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco – Francia – 2018 – Dur 102’ Protagoniste sono quattro assistenti sociali di un centro diurno che assiste donne senza fissa dimora. Quando il Comune decide di chiuderlo, si lanciano in una missione impossibile: dedicare gli ultimi mesi a trovare un lavoro al variopinto gruppo di loro assistite, abituate a vivere in strada. Violando ogni regola ed incappando in una serie di equivoci, riusciranno a dimostrare, contro l’incapacità della società moderna di aiutare i più fragili, che la solidarietà femminile può fare miracoli.