Esenzioni pedaggi autostrada del mare, Martinetti "Accolta la nostra proposta, segnale positivo"

Eliminare i pedaggi sulle autostrade “del mare” A6 Torino – Savona ed A10 Genova – Ventimiglia interessati da continui disservizi, è questo il nostro obiettivo e la Giunta regionale ha garantito un intervento in tal senso dopo la nostra sollecitazione.



Oggi infatti abbiamo portato il caso in Consiglio regionale attraverso un'interrogazione rivolta all'assessorato regionale ai Trasporti. All'interno della risposta scritta, la Giunta ha manifestato l'intenzione di far sentire le ragioni dei cittadini piemontesi adottando lo stesso metodo già sperimentato con il tratto Masone – Ovada della E25, dove fino al 31 dicembre 2021 sarà in vigore una convenzione tra ANAS ed Autostrade per l'Italia che esenta dal pagamento i residenti del territorio interessato dai lavori.



E' arrivato il momento di replicare questa felice sperimentazione anche per le autostrade A6 Torino – Savona ed A10 Genova – Ventimiglia dove da troppo tempo proseguono i disagi per cittadini ed imprese. Le conseguenze sono gravi. Non solo lunghe ore di attesa sotto il sole cocente, ma anche consegne non rispettate e gravi ripercussioni sul settore produttivo e turistico, come peraltro messo in evidenza anche da una lettera di UNCEM Piemonte (Unione nazionale comuni comunità enti montani)



Accogliamo dunque con favore la notizia di un intervento da parte dell'assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte, e vigileremo affinché si traduca in un risultato concreto per cittadini ed imprese.



Grazie,

Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte e Vicepresidente Commissione regionale Trasporti