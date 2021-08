GrandUP! Next Generation EU un'opportunità per gli enti del Terzo Settore

Sono aperte le candidature a GrandUP! Next Generation EU, l'iniziativa finalizzata a diffondere conoscenza sulle progettualità europee, realizzata dalla Fondazione CRC in collaborazione con SocialFare | Centro per l’Innovazione Sociale.

GrandUP! Next Generation EU è una academy rivolta agli enti del Terzo Settore interessati ad acquisire competenze e conoscenze utili a cogliere le opportunità di finanziamento per lo sviluppo di progettualità a impatto sociale offerte dalla programmazione NextGenEU 2021-27.

Il percorso prevede sessioni teorico-pratiche, testimonianze e supporto applicativo delle competenze acquisite grazie all’accompagnamento di esperti che integreranno i contenuti tecnici specifici sull’europrogettazione con gli approcci e metodi dell’Innovazione Sociale, in linea con i bisogni espressi dalle politiche UE per la programmazione corrente.

PER CHI?

Possono partecipare imprese sociali, cooperative, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti filantropici, reti associative... per un massimo di 10 enti, che saranno selezionati fra le candidature pervenute entro il 30 settembre 2021.

Ciascun ente selezionato potrà partecipare al percorso con un max di 3 persone. La partecipazione è gratuita.

QUANDO?

L’academy si svolgerà in 8 giornate, nel periodo dal 21 ottobre al 3 dicembre 2021.

La partecipazione è prevista in presenza, sul territorio della provincia di Cuneo. Nel caso in cui l'emergenza sanitaria lo rendesse necessario il programma sarà erogato online.

COME PARTECIPARE?

https://grandup.org/impact/imprese/#next-generation Scopri la presentazione e il programma su:

entro il 30 settembre : https://ddudrlj3.paperform.co/ Compila la domanda di iscrizione

Per maggiori informazioni: info@grandup.org