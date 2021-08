Peveragno, San Giovenale completa il parco giochi con la targa per Nino e Tonio Oggero

A partire da ieri, venerdì 30 luglio, il parco giochi di San Giovenale ha la sua targa commemorativa in memoria di Nino e Tonio della famiglia Oggero, i due fratelli sangiovenalesi scomparsi a distanza di poco tempo l'uno dall'altro nel 2018.



Si può considerare così completato il parco giochi che in questi ultimi anni l'Amministrazione Comunale ha potuto realizzare in tempi più ristretti rispetto alla normale burocrazia proprio grazie alla concessione nell'uso del terreno da parte della famiglia Oggero.



"Il nostro ringraziamento va quindi a loro che attraverso questo gesto hanno dimostrato come la buona volontà e il desiderio di fare cose belle e utili superino qualsiasi problema".