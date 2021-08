Storie di ordinaria amministrazione in centro Demonte: due tir incastrati in via Martiri (VIDEO)

Storie di ordinaria amministrazione a Demonte: due tir che si incastrano in pieno centro storico, a bloccare via Martiri.

È successo ieri, lunedì 2 agosto intorno alle 17:50, come testimonia questo video girato e inviatoci da un cittadino.

Una vicenda che raccontiamo da anni e che è stata un susseguirsi di fumate nere. La variante di Demonte, necessaria per liberare il centro del paese della Valle Stura attraversato ogni giorno da centinaia di tir.

Sulla questione abbiamo interpellato il sindaco Francesco Arata che si dichiara cautamente ottimista: “Sta completandosi il procedimento al Ministero dell'Ambiente che prevede un passaggio in Europa. Passato il vaglio europeo, che non dovrebbe avere intoppi, la partita passa alla Presidenza del Consiglio che dovrebbe intervenire sul no del Mibac. Speriamo in un sì a fine anno. Voglio essere ottimista”.

Intanto gli abitanti di Demonte hanno fatto di tutto per portare la questione alla ribalta nazionale.

Hanno interpellato Striscia la Notizia e proprio ieri, lunedì 2 agosto, è intervenuta una troupe RAI di Report.