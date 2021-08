Una cuneese alla finale radiofonica del Premio Mia Martini 2021

Sono iniziate domenica 1 agosto le finali radiofoniche che precedono la finalissima del Premio Mia Martini, che si svolgerà in autunno a Bagnara Calabra, luogo di nascita della grande artista alla quale è dedicato il prestigioso concorso. Tra i partecipanti delle sfide radiofoniche, dopo aver passato con successo le semifinali del concorso a Scalea a Giugno, c’è anche una giovane promessa cuneese.

Si tratta di Elisa Turco, in arte Nove. La cantante è una giovane musicista cuneese di 18 anni, preparata e seguita vocalmente e artisticamente dalla Voice Art Academy di Cuneo e dalla Vocal Coach Sylvia Elena Violino. La canzone in gara, "Astronauta”, è il suo inedito prodotto dalla Lobster Studio. Le sfide radiofoniche termineranno il giorno 13 agosto 2021 alle ore 23:59.

Per votare Nove bisogna accedere al sito ufficiale del Premio Mia Martini, e nella sezione "votazione nuove proposte 2021" cercare la cantante. Per votare è necessario spuntare il pallino bianco, che diventerà blu, e premere su "vota ora". È possibile votare una volta all'ora dallo stesso dispositivo, 24 ore su 24, per tutta la durata del televoto.

I voti aiuteranno Elisa a superare la finale radiofonica permettendole di essere tra i finalisti che si incontreranno sul palco di Bagnara Calabra ad ottobre.

A questa giovane promessa vanno le congratulazioni per il raggiungimento di questo obiettivo e un grosso in bocca al lupo e l’augurio di superare la fase radiofonica e di portare alto il nome di Cuneo nella finalissima a Bagnara Calabra come accadde nel 2016 con la vittoria dell’allieva Voice Art Lubov Dimitrova con l’inedito “Libera” (Premio della critica Mia Martini 2016) , Andrea Ruberto “Va tutto bene” inedito prodotto dal Voice Art Studio (Premio G. Bigazzi) entrambi prodotti dal Voice Art Studio.