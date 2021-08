“Kompost di GAIA SpA: sostenibilità a Km 0” : informazioni utili per il ritiro e l’utilizzo del Kompost (VIDEO)

Prosegue la campagna di sensibilizzazione ideata dall’azienda astigiana GAIA, per far conoscere il Kompost, derivante dal recupero dei rifiuti organici, prodotto nell’impianto di San Damiano d’Asti.

Nel secondo video della narrazione, che si sviluppa in sei puntate, il responsabile operativo dell’impianto di compostaggio, Mauro Boano, fornisce una serie di informazioni utili per chi è interessato al ritiro del kompost, destinato sia a privati cittadini, sia ad aziende agricole e dà consigli per la distribuzione e l’ utilizzo del terriccio nei campi.

Il Kompost di GAIA si ritira sfuso presso l’impianto di San Damiano d’Asti, in Borgata Martinetta 100, dal lunedi al venerdì dalle 6 alle 14 e il sabato dalle 6 alle 11.30, sempre su prenotazione.

Per info e prenotazioni:

www.gaia.at.it

n.tel.: 0141-977408