Trucchi di bellezza per le donne

Quando ci si prepara per un evento, un incontro galante o una qualsiasi altra occasione speciale dove è necessario essere presenti fisicamente, la donna ama molto curare la propria femminilità, partendo soprattutto dall’aspetto estetico.

Di seguito vogliamo andare a vedere da vicino qualche consiglio utile per vivere tutte queste occasioni.

3 Consigli di bellezza per tutte le donne

1. Guaine contenitive

Rimediare ai chili di troppo è il risultato a cui aspirano molte persone, ecco quindi che arriva in soccorso la guaina contenitiva , capace di modellare, ridisegnare e snellire la figura.

La guaina ha il compito di andare ad assottigliare i punti critici, come ad esempio la pancia, i fianchi e la zona delle maniglie dell’amore.

Ma non solo, alcuni modelli permettono addirittura di alzare i glutei, rendendoli otticamente più alti e pieni.

Un aiuto non di poco conto, specialmente per chi negli ultimi tempi si è lasciato un po’ andare con l’alimentazione e l’attività fisica.

I modelli disponibili in commercio sono veramente molti, tutti diversi tra di loro, perfetti anche per essere osservati e non solo nascosti sotto gli abiti.

La paura di molte donne infatti è che questi capi siano visivamente poco sexy, ma con l’avvento dei tempi moderni le guaine si sono evolute fino a raggiungere design molto belli da vedere anche in situazioni più intime.

Un tabù da sdoganare è che le guaine contenitive siano indicate solo per i corpi più morbidi e curvy.

In realtà le guaine sono perfette anche per i fisici snelli ma che desiderano avere un supporto dal punto di vista delle forme.

Un’altra occasione in cui le guaine possono risultare molto utili, è la fase post parto. Durante una gravidanza infatti la pelle dell’addome potrebbe rilassarsi, fino a risultare visibile sotto a maglie e vestiti. Con una guaina contenitiva il problema è risolto in pochi secondi.

2. Bando ai paragoni

Quando ci si prepara per un evento e in generale nella vita, mai paragonarsi ad altre persone.

Ogni fisico è unico e porta addosso i segni di un percorso di vita che nessuno può giudicare o commentare.

È quindi giusto sentirsi liberi di osare, scegliere gli abiti che più ci aggradano e indossare quel vestito che da tanto attira la nostra attenzione.

Il miglior abito da indossare nella vita, è quello dell’autostima.

3. Bodyshape e proporzioni

Con “BodyShape” si intende la forma del corpo, che solitamente nelle donne tende ad essere a clessidra, nei casi in cui spalle e fianchi siano ben allineati, a mela, nel caso in cui la parte superiore del corpo sia più abbondante e a pera nel caso in cui siano i fianchi a farsi notare di più.

Osservando la propria bodyshape sarà facile intuire quali vestiti prediligere, in modo da riequilibrare le proporzioni del corpo.

Le guaine contenitive sopra citate, in questo caso possono essere un ottimo aiuto, in quanto potrebbero aiutare enormemente a contenere le rotondità di troppo e far risaltare punti di forza, come per esempio la vita.