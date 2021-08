Villafranca Piemonte 'butta il cuore oltre l'ostacolo' con il Late Summer Villa Festival

Ci saranno i Subsonica, la leggenda del trasformismo Arturo Brachetti, il meglio delle grandi orchestre italiane e le tribute band dei Pink Floyd e dei Coldplay. L'arena del palazzetto polivalente di Villafranca Piemonte si appresta ad ospitare artisti di fama nazionale e internazionale durante i cinque giorni del 'Late Summer Villa Festival': dal 25 al 29 agosto, una serie di appuntamenti con la musica e lo spettacolo, volti a celebrare un'estate segnata dalla speranza per la ripresa.

“Da più di un anno l'Italia è soffocata dalla pandemia che ha fatto vittime dal punto di vista sanitario, ma anche sotto il profilo economico. Anche Villafranca Piemonte, come il resto del mondo, ha avuto famiglie distrutte da lutti ed imprese che hanno dovuto affrontare una crisi economica senza precedenti – riflette il sindaco di Villafranca Piemonte, Agostino Bottano - Il Covid ha fermato, oltre alle attività commerciali, anche le Pro loco, le associazioni locali ed i comitati frazionali nell’organizzazione delle tradizionali manifestazioni, con ripercussioni sui settori che vivono grazie alle sagre e alle rassegne turistiche, vale a dire il mondo dello spettacolo, le orchestre, le band, i gruppi comico teatrali, i tecnici, i musicisti, ma anche tutto l’entourage e l’economia che gira intorno all’organizzazione degli eventi”.

Dopo un primo momento di scoraggiamento, le associazioni villafranchesi e l'Amministrazione comunale hanno deciso di reagire investendo negli spettacoli dal vivo. Così terminato il Luglio Villafranchese , le forze si sono concentrate sul 'Late Summer Villa Festival': “In un primo momento lo scoraggiamento, la paura e lo sconforto ci orientavano verso l'annullamento tutti gli eventi tradizionali in programma per l’anno 2021 e già sospesi per il 2020. Poi l’assunzione di responsabilità, l’altruismo ed il senso civico hanno prevalso e le ragazze ed i ragazzi delle varie associazioni hanno 'buttato il cuore oltre l’ostacolo', promettendo solennemente di impegnarsi per l’organizzazione di due grandi eventi: il 'Late Summer Villa Festival' dal 25 al 29 agosto e la tradizionale 'Sagra dei Pescatori', dal 24 al 28 settembre. Villafranca, come tutta l’Italia, deve tornare a sorridere, a divertirsi, a partecipare agli eventi, a scoprire le peculiarità artistiche e culinarie del territorio, ad essere ottimista e propositiva: sono questi i sentimenti che hanno spinto i volontari a non fermarsi, a guardare avanti e dedicarsi al prossimo con impegno, caparbietà e solidarietà”.

Patrocinato dal Comune di Villafranca Piemonte, il festival è organizzato dalla Pro loco. La presidente dell'associazione, Franca Alciato, esprime il clima di attesa che si respira: “L'emozione è grande, così come anche la premura con cui stiamo lavorando affinché il paese sia pronto ad accogliere gli artisti e il loro pubblico”.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno nell'arena del palazzetto polivalente (via Brigata Alpina Taurinense) con inizio alle 21,30 (apertura dei cancelli alle 18). Mercoledì 25 agosto toccherà ai Subsonica aprire il 'Late Summer Villa Festival', giovedì 26 i Pink Sonic porteranno invece la 'Pink Floyd Experience' sul palco del palazzetto. Venerdì 27 agosto sarà la volta di 'Siamo l'Italia che balla!', il format proposto dalle grandi orchestre mentre Arturo Brachetti arriverà sabato 28 agosto con il suo 'Pierino, il Lupo e l'altro'. Sarà infine la tribute band officiale del Coldplay, Liveplay, a chiudere il festival domenica 29 agosto.

