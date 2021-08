54° Festival dei Saraceni di Pamparato: al via i concerti nella Reggia di Valcasotto

Si riapre alla musica la splendida Residenza Reale di Val Casotto. Dopo gli eventi dello scorso anno che hanno dato grande visibilità alla magnifica residenza sabauda tra cui il concerto di Ferragosto trasmesso in diretta Rai, anche quest’anno l’Academia Montis Regalis propone tre concerti nel mese di agosto che andranno a completare il ricco cartellone dello storico Festival dei Saraceni di Pamparato.

Giovedì 5, 12 e 19 agosto alle ore 18.00 verranno proposti al pubblico tre concerti di differenti repertori e stili musicali: si passerà dal tango argentino di Astor Piazzolla con il sestetto Renacerò, alla rivisitazione della Carmen di Bizet con la Compagnia Lirica Francesco Tamagno per concludere con un programma orchestrale della Melos Filarmonica dedicato allo stile italiano dal barocco alle musiche da film.

Giovedì 5 agosto toccherà quindi al sestetto Renacerò aprire gli eventi nella Reggia con un programma monografico dedicato al compositore argentino Astor Piazzolla a cent’anni dalla nascita. Il sestetto composto da Ugo Viola alla fisarmonica, Valerio Signetto al sax e clarinetto, Valentina Fornero al violoncello, Marco Viola al violino, Maurizio Fornero al pianoforte e Giuseppe Calvagna al contrabbasso, dal 1996 ha iniziato un significativo percorso di esecuzione e riadattamento delle composizioni del musicista argentino attraverso il prezioso lavoro di trascrizione per lo specifico organico strumentale dell’ensemble, realizzato dai compositori Giuseppina Perrone ed Andrea Ravizza. L’ensemble torinese ha al suo attivo importanti esibizioni concertistiche in stagioni e festival nazionali ed internazionali tra i quali Mito Settembre musica, Moncalieri Jazz Festival, nonché nella sale più prestigiose quali l’Auditorio de Zaragoza (Spagna), la Festspielhaus di Baden Baden, Villa Rufolo di Ravello ed il Teatro Regio di Torino.

Di Astor Piazzolla saranno eseguite importanti pagine musicali quali Inverno porteǹo, Milonga del Angel, Oblivion, Summit, Close your eyes and listen, il Concerto para quinteto oltre che lo struggente Adios noniǹo composizione scritta dal rey del tango dedicato in occasione della morte del padre.





Giovedì 12 agosto sempre alle 18.00 sarà la Compagnia Lirica Francesco Tamagno a presentarci Libre Carmen, libre, libero adattamento dell’opera di G.Bizet. Con un adattamento scenico minimalista e con il pianoforte volto ad accompagnare i cantanti/protagonisti nelle arie più significative del capolavoro del musicista francese, l’intenso spettacolo esprime il dramma di Carmen che è sì opera di passione e morte, ma anche di personaggi che non possono esternare la loro violenza, si muovono in una dimensione asettica dove il distanziamento fisico è portato all’esasperazione, perché ogni corpo vive nella propria solitudine.





Suggestivo è anche l’appuntamento del 19 agosto che concluderà il 54° Festival dei Saraceni di Pamparato: Italian Classical Style è il titolo del concerto che l’Orchestra Melos Filarmonica di Torino eseguirà con un percorso sullo stile italiano che parte dalle conquiste e sperimentazioni del barocco vivaldiano alle più recenti musiche da film di Ennio Morricone. Saranno infatti eseguiti due concerti di Antonio Vivaldi per archi e basso continuo, il concerto in Sol Maggiore per flauto e orchestra di G.B. Pergolesi, l’Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana di P. Mascagni. L’Ouverture dell’atto primo della Traviata di G. Verdi e alcune delle più celebri colonne sonore di Ennio Morricone tra le quali C’era una volta in America e Nuovo cinema Paradiso. Solisti della serata saranno Alessandro Molinaro al flauto, Silvio Bresso, Edoardo de Angelis, Umberto Fantini e Raul Roa ai violini. L’orchestra Melos filarmonica ha recentemente inciso l’integrale dei concerti Branderburghesi di J.S. Bach ed ha da oltre vent’anni un’intensa attività artistica in Italia ed all’estero.

Tutti i biglietti degli eventi programmati sono acquistabili on-line sul sito www.festivaldeisaraceni.com o presso la segreteria della Fondazione Academia Montis Regalis con sede in Via Francesco Gallo 3 a Mondovì con orario 9.30/12.30. Per informazioni relative agli eventi si può telefonare al numero 0174.46351 o inviare una mail a segreteria@academiamontisregalis.it.

Per tutti coloro che volessero visitare il castello è possibile farlo prenotando ai numeri 347 8386179 o 347 6327959 entro le ore 17.00 del giorno precedente al concerto. Inoltre, esibendo il biglietto del concerto del 5,12 e 19 agosto, sarà possibile beneficiare dell’ingresso ridotto per la visita guidata nella splendida reggia sabauda.





CALENDARIO DEGLI EVENTI













Giovedì 5 agosto 2021 - ore 18.00 - Residenza Reale di Val Casotto

Omaggio ad Astor Piazzolla

Sestetto Renacerò

Ugo Viola, fisarmonica – Marco Viola, violino – Valentina Fornero, violoncello

Valerio Signetto, Saxofono – Giuseppe Calvagna, contrabbasso – Maurizio Fornero pianoforte













Sabato 7 agosto 2021 – ore 21.30 – Pamparato, Piazza Marconi (Off – concerto ingresso libero)

Amemanera, La musica delle radici

Marica Canavese, voce solista – Marco Soria, chitarra













Giovedì 12 agosto 2021 - ore 18.00 - Residenza Reale di Val Casotto

LIBRE, CARMEN LIBRE! Dramma lirico in un atto - musiche G. Bizet

Compagnia Lirica Tamagno













Giovedì 19 agosto 2021 - ore 18.00 - Residenza Reale di Val Casotto

Italian Classical Style

Vivaldi , Pergolesi , Verdi, Morricone, Rota

Orchestra Melos Filarmonica

Alessandro Molinaro, flauto solista

















PARTNER DELL’INIZIATIVA

Comune di Pamparato

Ministero per i beni ed attività culturali

Regione Piemonte

Consiglio Regionale del Piemonte

Comune di Cuneo

Comune di Garessio

Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Fondazione CRT

Compagnia di Sanpaolo

Celtic Harps International Academy

Scuola Comunale di Musica di Mondovì

Amici dell’Academia Montis Regalis













BIGLIETTI

Concerti alla Reggia di Val Casotto : intero € 15,00 ridotto per gli Amici dell’Academia € 10,00

Prevendita di biglietti sul sito www.festivaldeisaraceni.com o in sede in orario 9.00/12.00