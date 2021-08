Ad agosto due laboratori per grandi e piccini al Museo Diocesano di Cuneo

In programma due laboratori nel mese di agosto all'interno del Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo.



Il primo, sabato 7 agosto, dal titolo "Macchie in movimento" dove grandi e piccini potranno sperimentare attraverso l'arte terapia il potere della fantasia con la creazione delle proprie macchie in movimento, mandala multicolore e personaggi immaginari.

Al costo di sette euro da versare all'arrivo in museo le attività cominceranno alle ore 16 per una durata di circa 90 minuti.



Per registrarsi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-macchie-in-movimento-laboratorio-per-bambini-5-10-anni-161441139795?aff=eand



Il secondo, sabato 21 agosto, dal titolo "Ciò che vedo io" è rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni, ma anche alle loro famiglie che potranno imparare giocando con le opere d'arte (più o meno famose) attraverso forbici, colla e carta. Anche qui l'appuntamento alle ore 16 per una durata di 90 minuti. Il costo è di 15 euro a famiglia per un massimo di due adulti e quattro bambini da versare all'arrivo in museo.



Per registrarsi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-cio-che-vedo-io-lab-per-famiglie-con-bimbi-5-10-anni-161503731007?aff=eand



Al termine dell'attività del 7 e del 21 agosto è compresa nel prezzo una golosa merenda preparata dall'Atelier des tartes.