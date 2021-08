“Musica sotto le Stelle” a Verzuolo

Dopo più di un anno di inattività anche la Pro Loco di Verzuolo prova a ripartire, in sicurezza e nel pieno rispetto delle regole, con due serate di musica d'ascolto, che si svolgeranno presso l'Oratorio dei Santi Filippo e Giacomo (Piazza Willy Burgo) a Verzuolo.

Venerdì 6 agosto, alle ore 21,00, il gruppo “I COITONI”, già conosciuto in paese per aver partecipato con successo a due precedenti Feste Patronali, presenterà una serata di musica anni '60/'70 e non solo. Purtroppo non si potrà ballare, ma cantare tutti insieme sarà consentito, anzi …. consigliato.

Venerdì 20 agosto, sempre alle ore 21,00, i “KHORA ACOUSTIC TRIO” porteranno a Verzuolo una serata dedicata ad un grande della musica italiana, Fabrizio De Andrè.

Come sempre l'ingresso è gratuito e sarà presente il servizio bar.

Sarà obbligatorio l'uso della mascherina ed il distanziamento sociale di almeno un metro.

“Siamo contenti di poter ripartire” - commenta il Direttivo - “con due semplici appuntamenti sotto le stelle. Avremmo sicuramente preferito poter offrire molto di più ai verzuolesi, ma il protrarsi dell'emergenza sanitaria purtroppo ci induce ad usare ancora molta prudenza. Cercheremo, comunque, di divertirci e di dimenticare per qualche ora il terribile periodo che stiamo vivendo. Ringraziamo di cuore don Marco Gallo per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti. Vi aspettiamo numerosi!”