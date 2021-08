Beach Volley: sipario sulla prima edizione del Festiona Family Beach

Si è conclusa la prima edizione del Festiona Family Beach, svoltosi sul nuovo campo da Beach Volley di Festiona.

La nuova edizione del torneo è stata la continuazione di quello organizzato per dieci anni a Marmora in valle Maira.

Il passaggio di consegne dalla val Maira alla Valle Stura ha mantenuto intatti i principi delle edizioni precedenti: amicizia, condivisione, entusiasmo, gastronomia, amore pe la montagna sono stati i capi saldi di questo evento.

La formula prevedeva la partecipazione di un genitore in coppia con un figlio. Le 26 squadre si sono sfidate nei due giorni per un totale di oltre quaranta partite. I vincitori del torneo BIG sono stati i Testa, che in una splendida finale hanno avuto la meglio sulla coppia Santarcangelo. Il torneo BEN è stato vinto dai Cantamessa mentre il torneo Junior dai Bina.

È stata una splendida esperienza vissuta a Festiona, nel cuore della Valle stura, da sempre famosa per il lato invernale delle piste da fondo ma che da qualche anno sta volgendo lo sguardo anche verso la bella stagione, cercando di promuovere iniziative come queste. Che dire, è stato fantastico! Era tutto nuovo per noi, ma la voglia di fare era tanta... ci siamo impegnati affinché questo evento fosse speciale e crediamo di esserci riusciti! Abbiamo assistito ad incontri emozionanti, attimi di felicità e complicità tra genitori e figli: quegli abbracci di gioia che spesso, presi dalla frenesia della vita quotidiana si danno per scontato... Abbiamo ritrovato amici vicini e lontani, abbiamo conosciuto splendide persone condividendo due giorni di sport e non solo! Le nostre splendide montagne poi, hanno incorniciato questi attimi di spensieratezza di cui, francamente, avevamo tutti bisogno! Vogliamo ringraziare gli organizzatori del torneo, in particolare l’ideatore Paolo Bina, tutti i collaboratori tra cui Franco, Elena, Ines, Alfio, lo staff del Centro Fondo, l'amministrazione pubblica e tutte le aziende locali che hanno offerto i loro ottimi prodotti! Grazie infinite a tutti e a presto: si sta già guardando verso l’edizione 2022..Intanto per tutta l’estate e non solo il nostro campo da beach vi aspetta!

Lo Staff Centro Fondo e Beach Festiona